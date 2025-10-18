　
地方 地方焦點

從海味到人情味！基隆八斗饗宴開席　邱佩琳：展現漁村新能量

▲基隆八斗饗宴開席 邱佩琳：展現漁村新能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲與海共生的味覺盛宴！基隆「八斗饗宴」揭幕，副市長邱佩琳盛讚漁村創生力。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

由基隆市中正區八斗社區發展協會主辦的「2025八斗饗宴 食魚推廣暨鏢旗魚台成果發表」，今（18日）在基隆八斗子漁港鏢旗魚台旁熱鬧登場。活動結合食魚教育、鏢旗魚文化體驗與海味市集，吸引大批民眾參與。副市長邱佩琳特別出席，感謝社區團隊及青年夥伴長期投入漁村文化保存與推廣，並邀請市民走進八斗子，親身感受漁村生活與海洋風華。

邱佩琳表示，八斗子是基隆最具代表性的漁村之一，從鏢旗魚文化到海味料理，處處展現與海共生的精神。此次活動不僅讓更多人了解鏢旗魚漁法與漁民的堅毅精神，也透過食魚教育與市集，呈現「從海到餐桌」的真實風味。她肯定八斗社區多年來在農村再生計畫的努力，成功結合海洋教育、地方創生與青年返鄉行動，讓漁村文化以更創新的形式被看見。

▲基隆八斗饗宴開席 邱佩琳：展現漁村新能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市產發處長蔡馥嚀表示，本次活動最大亮點是由社區團隊以在地材料與手工打造的「鏢旗魚台」，象徵八斗子漁民代代相傳的勇氣與智慧。現場設有解說導覽與拍照打卡點，讓民眾能親身體驗鏢旗魚文化的精神。此外，漁村媽媽也以當季漁產烹調出鯖魚香鬆、小卷羹、魚丸黑輪、海菜沙拉等多道海味料理，讓市民在活動中品味漁港的鮮味與人情。

八斗社區發展協會理事長黃明和指出，社區自三年前爭取農業部農水署農村再生計畫以來，致力於活化漁村、串聯青年力量，舉辦「八斗海味市集」已成為在地品牌。今年加入鏢旗魚文化成果展，更希望讓漁村故事被更多人聽見。地方青年代表谷卉卉也表示，鏢旗魚台不僅是一項裝置，更象徵著漁村的自信與新生，是屬於八斗子共同的驕傲。

基隆市府副發言人曾冠誠表示，八斗子是基隆社區營造的重要典範，透過文化再造，展現城市在地能量。市府將持續與各社區合作推動地方創生計畫，讓文化與產業共榮，吸引更多青年回鄉打拚，讓基隆成為以文化、創新與永續為核心的海洋城市。

▲基隆八斗饗宴開席 邱佩琳：展現漁村新能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆八斗饗宴開席 邱佩琳：展現漁村新能量。（圖／記者郭世賢翻攝）

