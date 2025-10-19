下營產業文化節登場！　農產展售人潮爆滿消防隊到場宣導防災

▲下營農情產業文化節登場，民眾湧入道班房參與展售與摸彩活動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市下營區公所在19日於下營道班房舉辦「2025年農情產業文化節」，現場匯集農特產品展售、商圈攤位、在地團體演出及摸彩活動，吸引大批民眾扶老攜幼前往感受地方魅力，氣氛熱鬧溫馨。

消防局第二大隊下營分隊也同步設攤參與，由莊坤遠小隊長帶領隊員親自宣導居家安全觀念，提醒民眾家中若有長輩與孩童，務必保持逃生通道暢通，並盡量安排住在一樓或靠近出口的房間，火災發生才能迅速避難。消防人員也教導孩童遇到火警要大聲呼救、通知大人，切勿驚慌躲藏，建立正確逃生觀念。

消防局長李明峯表示，落實市長黃偉哲「安全大台南」理念，守護市民生命財產安全是最根本的責任。他呼籲民眾在臥室裝設住宅用火災警報器並定期檢測，確保危急時能及早示警。他也提醒行動不便長者睡前將輔具放在床邊，用火用電務必謹慎，提高警覺。

消防局第二大隊大隊長王騰毅也指出，許多獨居長者習慣囤放雜物，一旦火警發生恐因堵住出口而延誤逃生。他呼籲家屬多關心長輩居住環境，不要堆置雜物於門口、樓梯或走道，並熟記家中每一條避難路線，這才是守護家庭平安的第一步。



這場文化節不僅展示下營在地產業與人情味，也讓防災觀念融入節慶場域，在熱鬧之中傳遞一份回家更安心的力量。