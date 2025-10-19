海巡北部分署跑出團隊精神　健康活力落實「三安」使命

▲海巡署北部分署長廖雲宏率領32位同仁、2隻偵搜犬及UAV無人機區隊熱情參與。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（19日）舉辦「2025基隆城市馬拉松」，由市長謝國樑親自主持，台北地方檢察署主任檢察官陳照世、立法委員林沛祥及多位貴賓蒞臨共襄盛舉。海巡署北部分署廖雲宏分署長率領32位同仁、2隻偵搜犬及UAV無人機區隊熱情參與，與來自全國各地的跑友一同以腳步迎向城市的朝氣與活力。

分署長廖雲宏表示，感謝謝市長及主辦單位基隆市好馬長跑協會的熱情邀請，讓海巡同仁有機會與地方民眾共同參與盛會。基隆擁有獨特的山海地景與港灣風貌，透過路跑活動不僅能推廣健康運動，也能展現城市觀光魅力，讓更多人「來到基隆、愛上基隆」。

▲海巡署北部分署長廖雲宏致詞。



海巡北部分署長期深耕基隆地區，肩負「國安、治安、平安」三安使命，除積極執行各項勤務外，亦熱心參與地方活動，鼓勵同仁以健康、正向的生活態度，展現海巡團隊堅毅進取的精神風貌。

除參與路跑活動外，北部分署也在現場設置人才招募與宣導攤位，向民眾介紹海巡各項勤務內容及「118」報案專線，並與台北地檢署陳照世主任檢察官及基隆市警察局共同實施反詐騙宣導，吸引眾多跑友駐足了解，進一步認識海巡在守護海洋與國境安全上的努力。

北部分署表示，未來將持續落實「三安」工作，並透過多元活動深化地方交流，強化民眾信任，展現海巡專業形象，攜手打造更安全、更健康的區域環境。

▲海巡署北部分署長廖雲宏（左）、基隆市警察局長林信雄（右）。