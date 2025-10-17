台南市勞工局導入RBA概念　強化移工管理推動永續友善職場

▲台南市勞工局辦理外國人管理人員研習課程，導入RBA概念推動永續職場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為提升移工管理人員的專業知能與法令認識，17日於關子嶺勞工育樂中心辦理今年度最後一梯次「外國人管理人員法令課程研習會」，市長黃偉哲表示，市府長期重視外籍勞工權益與僱主責任，希望藉由教育訓練，協助事業單位與就業服務機構建立完善的溝通與管理機制，打造更安全、友善的勞動環境。

勞工局長王鑫基指出，隨著國際企業對社會責任與勞動人權的重視，勞工局特別導入「責任商業聯盟（RBA）」理念，讓管理人員了解如何在勞動條件、健康安全、環境與商業道德面向落實永續管理。

課程邀請勞動教育講師李怡慧主講，以實例分享企業如何兼顧法令遵循與企業社會責任。王局長表示，期望透過此次研習，協助事業單位在國際供應鏈永續發展趨勢下，能兼顧生產效益與人權保障，讓台南成為勞資共榮的永續城市。

此外，本梯次課程內容豐富，衛生局張麗香技正宣導登革熱防治，提醒企業維護工作與宿舍環境清潔；萬人社福協會副祕書長陳佩君講授人口販運防制，強化對弱勢移工的保護；心理師金音如以「諮詢溝通技巧與心理健康」為題，引導學員建立良性溝通與心理支持；講師曹玫蓉則剖析「性別工作平等與性騷擾防治」；國立第一科技大學許崧庭講師最後以「善用軟體製作外國人宣導媒材」課程收尾，運用短影音創新方式，讓移工法令宣導更生動易懂。

勞工局表示，今年度共辦理四梯次研習活動，涵蓋交通安全、防毒、性平、心理健康及新媒體應用等多元主題，累計逾百位管理人員參與。未來將持續推動教育訓練與國際標準接軌，協助企業打造永續、包容、友善的職場環境，讓外籍勞工能安心在台南生活與工作，成為城市發展的重要夥伴。