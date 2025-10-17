大英博物館聯手奇美！《埃及之王：法老》重磅登台　28噸巨石現身台南

▲奇美博物館宣布將與大英博物館合作推出《埃及之王：法老》特展，280件文物橫跨三千年歷史。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館再掀國際文化旋風！繼去年《從拉斐爾到梵谷》大展後，今年再度宣布重磅合作——2026年將與大英博物館共同推出超級大展《埃及之王：法老》，本次展覽集結280件稀珍文物，總重達28噸，為台灣史上最大規模的古埃及展。

從黃金珠寶、陪葬品、神廟浮雕到巨型石雕，觀眾將透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王的文物，親身感受法老統御千年的不朽傳奇。早鳥票將於10月20日中午12時開賣。

奇美博物館指出，《埃及之王：法老》展將於2026年1月29日登場，這是館方第四度與英國重量級館所合作。大英博物館是全球最具影響力的文化殿堂，館藏超過800萬件，其中古埃及與蘇丹文物逾10萬件，規模僅次於埃及本土。此次展覽以「帝王視角」為主軸，透過七大主題──「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」──揭開法老的多重身分與權力面貌。

展品跨越近三千年歷史，涵蓋第三王朝至羅馬時期，集結拉美西斯二世、女法老哈特謝普蘇特、圖特摩斯三世與亞歷山大大帝等56位法老統治時期的文物。從僅2公分的金飾到重達2噸的石像，展現古埃及藝術的極致匠心與壯闊氣勢。其中亮點包括拉美西斯二世巨像拳頭、塞提二世坐像，以及6尊戰爭女神「塞赫麥特」獅首神像，營造出如臨神廟的莊嚴氛圍。

奇美博物館館長許家彰表示：「此次特展以法老視角貫穿宗教、政治、經濟與藝術，勾勒出立體而深刻的古埃及國度。即便面對高昂的運輸與布展挑戰，仍堅持將世界級展覽帶進台灣，讓民眾無需出國就能感受五千年文明的震撼。」

首波售票將於10月20日開放，推出三款主題票券：一、早鳥票380元：最彈性優惠，全展期皆適用；二、週三藝享票2000元：低人流、深度看展體驗；三、開幕限定票2500元：1月28日封館預覽，奇美團隊親導導覽，限量150名。

展期自2026年1月29日至2027年1月10日止，詳情請上奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org）。