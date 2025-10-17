台南1所附中兒童權利講座被控摻宗教色彩　學生錯愕PO網掀熱議

▲台南市某國立大學附設中學舉辦「兒童權利公約」講座，卻被學生拍下疑似摻入宗教內容的片段，引發網路熱議，校方獲悉後馬上回收相關文宣，並PO文說明。（圖／翻攝自/threads平台）

記者林東良／台南報導

台南市一所國立大學附設中學，近日邀請外來團體進校舉辦「兒童權利公約」宣導講座，卻遭控涉嫌違反宗教中立原則，網友將現場影片上傳網路平台，引發熱議，批評「講座變傳教聚會」、「公立學校怎麼能傳教？」，校方在接獲學生反映後，立即回收現場所發宣傳品，並依規定向教育部通報校安事件。

據了解，該校原先接獲民間團體申請，擬針對學生進行公益性「兒童權利公約」教育講座，經校方要求審核講座簡報相關內容後，確認內容符合法治與兒少權益教育目的，於是同意舉辦。不料，活動進行過程中卻意外插入具有宗教色彩的環節，講師帶領學生唱起宗教歌曲，引起部分學生錯愕，甚至拍下影片上傳網路，也有人直接向學校反映不滿。

影片曝光後，網路上掀起討論，網友留言批評「兒童權利公約講座變宗教聚會」、「這樣是在洗腦學生吧」、「一場公益講座怎麼變成唱詩班」、「學校應該行政中立，不該被宗教滲透」等，質疑活動偏離原主題。

教育部台南市學生校外會督導鄭坤鑫指出，校方接獲反映有第一時間馬上介入回收相關文宣資料，並依規定進行校安通報，並對學生發出公開信作事件說明，對講座內容竟穿插與送審不符的宗教活動感到遺憾，校方十分積極用心在學生生活、法治教育，所以會辦理相關公益講座，讓學生能吸收相關知識，本次意外發生此事，校方日後會更審慎處理，以確保「校園行政中立」的立場與原則。