友誼長存！那珂市以「台南」命名新道路　黃偉哲感謝跨海情誼

▲那珂市先﨑光市長率木野廣宣議長等人拜會黃偉哲市長，雙方就教育、觀光與物產交流深入討論。

記者林東良／台南報導

台日友誼再添新頁！日本那珂市先﨑光市長17日率木野廣宣議長等人拜會台南市長黃偉哲，宣佈將在那珂市設立以「台南」命名的道路「台南通」，象徵兩市深厚情誼。黃偉哲感謝那珂市在颱風災後伸援，也期盼這份跨海的友誼能傳承至下一代。

黃偉哲指出，台南與那珂市情誼緊密，除去年締結為友誼市，雙方也多次互訪交流。他提及，那珂市學童日前於午餐中品嚐台南金鑽鳳梨，獲得熱烈好評，未來希望能促進更多農產與文化交流，並誠摯邀請那珂市參加11月的大台南國際旅展，介紹當地的自然風光與文化魅力。

那珂市長先﨑光此次全程以中文致詞，感謝台南市以「那珂街」命名道路紀念兩市情誼，並宣佈將在當地新建的「道之驛」周邊道路命名為「台南通」，更親手將「道路命名證書」贈予黃市長。木野廣宣議長則表示，感謝台南飛虎將軍廟牽起兩市的交流緣分，期待兩地持續深化合作，讓友誼長存。

那珂市位於日本茨城縣中北部，距離東京約100公里，是飛虎將軍杉浦茂峰母親的出生地，因此與台南安南區飛虎將軍廟淵源深厚。去年締結友誼市後，先﨑市長已連續兩年造訪台南並參與「台江水日」活動，象徵兩市間的民間與官方交流日益緊密。