《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

▲《環境台灣》校園環境教育巡迴展於台南虎山實小開幕，透過齊柏林導演鏡頭，帶領學子看見家鄉的山林與河川。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由「看見．齊柏林基金會」主辦、聯詠科技及研揚文教基金會贊助的《環境台灣》校園環境教育巡迴展，17日在台南市虎山實驗小學盛大開幕，教育局副局長楊智雄代表市府出席，感謝基金會與企業共同推動環境教育，並肯定此展讓台南學子得以從「看見」出發，深化對土地的理解與關懷。

市長黃偉哲表示，《環境台灣》巡迴展透過導演齊柏林鏡頭下的視角，帶領學生探索山林、河川、海洋與城市，體會人與土地的緊密連結。他期盼孩子能從影像中看見台灣的美麗與挑戰，讓環境永續的種子在心中萌芽，化為守護家園的實際行動。

教育局長鄭新輝指出，巡迴展的核心價值在於培養學生的環境覺察力與責任感。活動內容除靜態展覽外，還結合數位教材、學生推廣大使、家鄉海報創作競賽及「見學之旅」等多元形式，讓學生從觀看、理解到實踐，真正與土地產生情感連結。

虎山實小校長林勇成說，此次展覽規劃六大主題，包括「山林復育」、「海洋保育」、「水源保護」、「都會綠建築」、「綠色能源」與「友善農法」等，每月由五所夥伴學校輪流展出。透過齊柏林導演的影像，孩子們能看見台灣的美與傷痕，並在期末透過「見學之旅」走出教室，把學習轉化為守護行動。

教育局進一步說明，《環境台灣》巡迴展由教育局、環境教育輔導團、虎山實小及文元、和順、永康勝利、大新等國小共同組成教育聯盟推動。特別成立「推廣大使隊」，由高年級學生擔任校園導覽員，帶領學弟妹進行節能點子募集與環境行動發表，展現主動學習與創意行動力。

教育局強調，「會講自己的故事的人，不孤單；能說別人故事的人，更能貢獻社會。」透過《環境台灣》巡迴展，期盼台南學子從「看見」開始，學會理解、行動與關懷，讓愛護土地的信念在教育現場持續發芽茁壯。