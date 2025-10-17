台南第三行政中心充電站啟用　黃偉哲：打造低碳永續城市

▲台南市長黃偉哲主持第三行政中心曾文市政願景園區電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉綠能建設再升級。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動低碳永續政策，積極建置電動車充電設施，16日上午由市長黃偉哲在第三行政中心「曾文市政願景園區」主持電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉地區綠能基礎建設再升級，也呼應市府「縮減城鄉差距、打造均衡發展」的施政目標。

黃偉哲表示，台南市配合中央2050淨零排放政策，爭取中央環境部補助2.5億元經費，規劃設置180席200kW快充格位（含4席350kW超快充格位）及266席11kW慢充格位，分布於全市37行政區共202處公共停車場域，達成「區區有充電站、區區有快充」的政策目標。

目前，安平區永華市政中心2席350kW超快充格位已於5月啟用，新營區民治市政中心2席200kW快充格位也已完成設置，待送電後即可啟用。麻豆區曾文市政願景園區則為第三行政中心所在地，鄰近台84線快速道路，地理位置重要，此次啟用不僅便利民眾洽公與旅遊時充電，也象徵偏鄉地區與市區享有同等公共服務水準。

交通局局長王銘德指出，環境部補助計畫分三批推動，目前已啟用22處充電站，共設有8席快充與31席慢充格位；最新一批再新增5處快充場域，共10席快充與3席慢充格位，分布於麻豆、東山、官田及鹽水等行政區。包括麻豆曾文市政願景園區、東山運動公園、東山路外停車場、官田衛生所及鹽水機車考照練習場等，全面升級偏鄉地區電動車服務網。

為讓充電設施深耕在地服務，交通局規劃「充電專用格位」制度，提醒駕駛勿占用電動車專用停車位，否則將依《停車場法》裁罰1,200元。另充電收費採尖離峰定價，目前啟用初期優惠價格為快充每度8元、慢充每度5元，未來將不定期推出行銷優惠活動。民眾可透過「電小二APP」或「台南好停APP」即時查詢充電樁資訊與活動內容，提升整體使用體驗。

黃偉哲強調，推動綠能交通不僅是環境永續的重要一環，更是打造智慧城市的關鍵步驟。台南將持續拓展公共充電網絡，讓民眾在城鄉各地都能便利使用，邁向低碳永續的新生活。