　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南第三行政中心充電站啟用　黃偉哲：打造低碳永續城市

▲台南市長黃偉哲主持第三行政中心曾文市政願景園區電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉綠能建設再升級。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲主持第三行政中心曾文市政願景園區電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉綠能建設再升級。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動低碳永續政策，積極建置電動車充電設施，16日上午由市長黃偉哲在第三行政中心「曾文市政願景園區」主持電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉地區綠能基礎建設再升級，也呼應市府「縮減城鄉差距、打造均衡發展」的施政目標。

黃偉哲表示，台南市配合中央2050淨零排放政策，爭取中央環境部補助2.5億元經費，規劃設置180席200kW快充格位（含4席350kW超快充格位）及266席11kW慢充格位，分布於全市37行政區共202處公共停車場域，達成「區區有充電站、區區有快充」的政策目標。

目前，安平區永華市政中心2席350kW超快充格位已於5月啟用，新營區民治市政中心2席200kW快充格位也已完成設置，待送電後即可啟用。麻豆區曾文市政願景園區則為第三行政中心所在地，鄰近台84線快速道路，地理位置重要，此次啟用不僅便利民眾洽公與旅遊時充電，也象徵偏鄉地區與市區享有同等公共服務水準。

▲台南市長黃偉哲主持第三行政中心曾文市政願景園區電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉綠能建設再升級。（記者林東良翻攝，下同）

交通局局長王銘德指出，環境部補助計畫分三批推動，目前已啟用22處充電站，共設有8席快充與31席慢充格位；最新一批再新增5處快充場域，共10席快充與3席慢充格位，分布於麻豆、東山、官田及鹽水等行政區。包括麻豆曾文市政願景園區、東山運動公園、東山路外停車場、官田衛生所及鹽水機車考照練習場等，全面升級偏鄉地區電動車服務網。

為讓充電設施深耕在地服務，交通局規劃「充電專用格位」制度，提醒駕駛勿占用電動車專用停車位，否則將依《停車場法》裁罰1,200元。另充電收費採尖離峰定價，目前啟用初期優惠價格為快充每度8元、慢充每度5元，未來將不定期推出行銷優惠活動。民眾可透過「電小二APP」或「台南好停APP」即時查詢充電樁資訊與活動內容，提升整體使用體驗。

▲台南市長黃偉哲主持第三行政中心曾文市政願景園區電動車充電站啟用典禮，象徵偏鄉綠能建設再升級。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，推動綠能交通不僅是環境永續的重要一環，更是打造智慧城市的關鍵步驟。台南將持續拓展公共充電網絡，讓民眾在城鄉各地都能便利使用，邁向低碳永續的新生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2刑警被帶走！　小隊長15萬交保
全台轉雨！準風神對撞共伴「紫爆」要來了　4天路徑甩水彈
行動電源當場爆炸！　恐怖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南第三行政中心充電站啟用　黃偉哲：打造低碳永續城市

南投今年共136名百歲人瑞　許淑華親送漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　市議員揭「落跑率」高

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身「BLIИK號誌燈」　3地點曝光

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工　助企穩定渡關稅風暴

世界旗袍皇后總決賽台南登場！　全球佳麗共譜美與力量國際盛典

快訊／爬谷關七雄馬崙山　國中生摔倒膝蓋受傷求援

高雄議員爆「80萬噸爐碴山」堆置15年　環保局：僅剩1萬噸

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

奪命畫面曝！桃園男過馬路遭大客車撞倒地　疑「2次輾壓」傷重不治

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

這一泡代價高...苗栗脫序大叔竟對警車尿尿　法官判罰6千元

台南第三行政中心充電站啟用　黃偉哲：打造低碳永續城市

南投今年共136名百歲人瑞　許淑華親送漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　市議員揭「落跑率」高

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身「BLIИK號誌燈」　3地點曝光

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工　助企穩定渡關稅風暴

世界旗袍皇后總決賽台南登場！　全球佳麗共譜美與力量國際盛典

快訊／爬谷關七雄馬崙山　國中生摔倒膝蓋受傷求援

高雄議員爆「80萬噸爐碴山」堆置15年　環保局：僅剩1萬噸

新北水溝深處傳微弱貓鳴　動保員自製工具成功救援

新北推「雙保PLUS健檢+」　侯友宜：加碼全額補助農職保費

《絲綢之歌》玩家嫌難度太低　新增「無斗篷模組」傷害降剩2成

台南第三行政中心充電站啟用　黃偉哲：打造低碳永續城市

虧麻了！麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

玩躲避球爆怒！小六童「抱摔同學」害骨折　父母被判連帶賠83萬

林書豪之後台籃第一人！　夢想家球星林俊吉個人簽名鞋款將問世

營養師曝「3個時間點」斷崖式衰老　提早預防勝於治療

HUAWEI 3穿戴新品上市　全面升級智慧穿戴體驗

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！「10年前的今天，我說了再見」

台積電最大客戶換人當？蘋果有望被取代　業界曝原因

「6飯店線上旅展」最低2折！坐擁陽明山景　尋路民宿2499起含早餐

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

地方熱門新聞

爆高雄「80萬噸爐碴山」堆15年　環保局：剩1萬噸

BLACKPINK開唱倒數！高雄小綠人變身BLIИK號誌燈

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工

世界旗袍皇后總決賽台南登場！全球佳麗共譜美與力量國際盛典

中學生摔倒膝蓋受傷求援

許淑華親送104歲漆藝人間國寶王清霜重陽賀禮

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　落跑率高

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

新北水溝傳微弱貓鳴　動保員自製工具救援

老化體驗寓教於樂官田國中生模擬「變老」生活學尊老也學關懷

從滅火到搭帳篷！歸仁防災體驗營教孩子五招救命技能

更多熱門

相關新聞

小六童玩躲避球遭重摔骨折　法院判同學賠83萬

小六童玩躲避球遭重摔骨折　法院判同學賠83萬

台南市一所國小發生校園暴力事件，一名小一男童因同學不遵守躲避球規則發表不滿言論，竟遭對方從背後抱起重摔，導致骨折與心理創傷。台南地方法院審理後，判決加害學童及其父母應連帶賠償83萬1510元，全案仍可上訴。

世界旗袍皇后總決賽台南登場！全球佳麗共譜美與力量國際盛典

世界旗袍皇后總決賽台南登場！全球佳麗共譜美與力量國際盛典

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課卓越校友遴選同步啟動

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課卓越校友遴選同步啟動

路中停車挨罰2萬4+吊牌6月　男提行政訴訟遭駁回

路中停車挨罰2萬4+吊牌6月　男提行政訴訟遭駁回

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

關鍵字：

台南充電站啟用黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

即／涉勾結線民「抓大放小」　新北2刑警遭帶走

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

新北「大陳都更」折除倒塌　石塊噴飛如轟炸釀1傷

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

200刀奪命！14歲嫌單戀學姐　闖廁所殘殺

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面