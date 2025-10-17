玩躲避球爆怒！小六童「抱摔同學」害骨折　父母被判連帶賠83萬

▲屏東一名12歲男童因玩躲避球與同學衝突，竟抱摔對方導致骨折。（示意圖，與本文無關／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台南市一所國小發生校園暴力事件，一名小一男童因同學不遵守躲避球規則發表不滿言論，竟遭對方從背後抱起重摔，導致骨折與心理創傷。台南地方法院審理後，判決加害學童及其父母應連帶賠償83萬1510元，全案仍可上訴。

判決指出，去年12月間體育課進行躲避球比賽時，曹姓男童兩度被球擊中仍拒絕出場，還將上前提醒的呂姓同學抱起摔地並毆打頭部。鄭姓男童見狀出言制止：「你不能打他啊！」卻也被曹童打了一拳。下課後，鄭童向同學表示「下次若曹要玩，我就不玩」，未料曹童經過聽見後情緒失控，竟從背後抱起鄭童重摔在地，導致左腿骨折、生長板受損及背部挫傷。

鄭家指出，孩子除須接受骨折手術與復健，還因事件罹患創傷後壓力症候群（PTSD），需長期心理治療，遂向曹家求償107萬5230元，包含醫療費、交通費、看護費及精神慰撫金等。曹家則辯稱，曹童罹患高功能自閉症，事發前曾遭鄭童以「神經病」等語挑釁，且部分費用應由健保或家庭吸收。

法院審理後認為，鄭童當時並非對曹童直接挑釁，曹的攻擊行為與他人對話無關，應負全部責任。法官也指出，校園暴力並不屬健保代位求償範圍，親屬接送與照護雖非實支費用，仍屬可評價之勞務，不得免除賠償。

法院核定醫療與看護支出屬實，精神慰撫金酌定35萬元，最終判決曹童及父母連帶給付鄭家83萬1510元，並自今年5月9日起按年息5%計算利息。全案可再上訴。