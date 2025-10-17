韓22歲大學生「赴柬慘死」引轟動！柬埔寨急了　承諾今再遣返59人

▲金珍我赴柬與洪瑪內會面。（圖／翻攝自柬中日報）

記者王佩翊／編譯

南韓一名22歲大學生7月赴柬埔寨參加博覽會後下落不明，3周後被人發現陳屍在柬埔寨貢布省波哥山（Mount Bokor），生前疑似遭人口販賣至犯罪園區，甚至長期遭虐致死。對此，南韓外交部次官金珍我率領政府代表團抵達柬埔寨，而金邊當局則承諾，將於17日遣返59名涉及網路詐騙或獲得救助的南韓公民，在此之前則已經遣返180名南韓公民。

根據《柬中日報》報導，南韓外交部次官金珍我16日與柬埔寨總理洪瑪內會面時表示，此次訪問目標在於澄清外界對柬埔寨的誤解，並強化兩國執法部門溝通機制。她盛讚兩國在打擊跨國犯罪和網路詐騙領域建立的緊密協作關係，感謝柬方在執法領域提供的積極配合。

根據柬埔寨總理府會後發布的聲明，柬國迄今已逮捕並遣返180名涉及網路詐騙的南韓籍人士，目前仍有60多名涉案南韓人等待遣返程序。洪瑪內在會談中強調，自2024年兩國關係升級為戰略夥伴關係後，雙邊合作持續擴展並取得顯著成果。

柬埔寨國家警察總署強調，17日將會遣返59名獲得救助或因違法被捕的南韓公民，其中包含4名女性。

針對《韓國時報》日前報導稱「截至2025年8月，約80名南韓人在柬埔寨失蹤，並向南韓駐柬大使館提交330份報案文件」的說法，柬埔寨國家警察總署16日晚間發布澄清聲明。

警方指出，根據官方統計，2025年當局僅收到南韓大使館關於118名南韓公民失蹤的協查要求，其中包括3名女性。經過核查，失蹤人員中40人已離境，2人查無入境紀錄，其餘76人暫無出境紀錄，目前由警方重點關注並持續調查。

此外，柬埔寨警方2025年共接獲52件來自南韓公民的求助請求，涉及60人，已完成35宗協查任務，涉及40人；另有3件涉及5人尚未尋獲。