國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共機雷達照射日本F-15！　美首度公開批評中國「無益區域和平」

▲▼F-15戰鬥機。（圖／日本航空自衛隊）

▲ 共軍殲-15兩度以雷達照射日本F-15戰機。（資料照／日本航空自衛隊）

記者陳宛貞／綜合外電報導

共軍「遼寧號」艦載機6日兩度對日本航空自衛隊F-15戰機實施雷達照射，區域緊張局勢升溫之際，美國首次公開批評北京此舉，表達力挺日本的立場。美國國務院發言人9日晚間對此直言，「中國的行為無助於區域和平穩定。」

《路透》報導，國務院發言人強調，「美日聯盟比以往任何時候都要強大團結，我們對盟友日本的承諾堅定不移，正就此事及其他問題密切保持聯絡。」日本內閣官房長官木原稔也對美方表態表示樂見，認為這展現了「牢固的日美同盟關係」。

這起雷達照射事件發生於沖繩附近海域，被指為雙方近年最嚴重軍事對峙。雷達照射通常被解讀為攻擊前兆，可能迫使被瞄準的戰機採取迴避動作，東京當局強烈譴責，此舉「極度危險」。但北京聲稱，中國海軍此前在宮古海峽以東進行既定艦載機飛行訓練時，日本戰機也曾「反覆逼近干擾」。

日相高市早苗上月在國會答詢中稱台海武力衝突可能構成「存亡危機事態」，意即日本可行使集體自衛權。此言論激怒北京，中方要求撤回發言，更發布旅遊警示，呼籲民眾避免赴日旅遊。

我總統賴清德10日則回應，中共軍演「非常不恰當」，台灣堅定反對以暴力或脅迫方式改變區域和平穩定的單方面行為，呼籲北京「應體現大國責任，和平無價、戰爭沒有贏家」。

中日爆發外交風波以來，美國駐日大使格拉斯（George Glass）曾多次發文聲援日本，不過總統川普與其他高階官員皆保持沉默。值得注意的是，知情人士向《路透》透露，計畫明年訪問北京進行貿易談判的川普上月致電高市早苗，曾敦促她不要升級爭端。

關鍵字：

中共日本美國雷達照射軍事緊張

