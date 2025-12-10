川普放行輝達晶片！　分析：中美AI實力差距「10倍縮至5倍」

▲川普宣布，允許輝達向中國出口更高階的H200人工智慧晶片。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布，允許輝達（Nvidia）向中國出口更高階的H200人工智慧晶片，引發學界與業界震撼。分析人士警告，這項決策不僅代表華府對中科技政策的重大轉向，也可能讓中國在全球AI競賽中取得領先地位。

川普放行H200 美方抽成提高至25%

川普8日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，已核准輝達向「經批准的中國客戶」及部分國家出口H200晶片，但條件是美方將從交易中抽取25%的分潤，較今年夏天協議時的15%明顯提高。他同時強調，更頂級的Blackwell與Rubin晶片不在此次出口範圍內。

川普痛批前任政府政策是糟糕的構想，逼迫美國企業花費數十億美元打造沒人要的降規晶片，拖慢創新並傷害美國勞工。輝達為遵守規定曾推出效能受限的H20版本，但在4月被迫停止出貨中國。

分析師：中國AI實力將大幅提升

華府智庫「進步研究院」（Institute for Progress）新興科技主任費斯特（Tim Fist）直言，「這等於送給中國一批原本拿不到的高階AI運算能力。」該智庫報告指出，若H200成功出口，中美在AI運算力上的差距將從原本約10倍縮小至最多5倍。

費斯特表示，未來中國的AI生態將形成「輝達晶片＋騰訊／百度／阿里巴巴雲端＋深度求索（DeepSeek）／通義千問（Qwen）／Kimi模型」的新組合，勢必在國際市場與美國直接競爭。

喬治城大學（Georgetown University）助理教授多希（Rush Doshi）也警告，美國的最大優勢是運算能力，但川普此舉恐讓世界更依賴中國AI，「這是我們主動放棄的競爭優勢。」

專家：象徵美中關係回暖

亞洲集團（The Asia Group）合夥人喬治．陳（George Chen）分析，H200能幫助中國AI開發商顯著提升模型效能，遠勝H20版本。他認為，川普的決策顯示美中關係出現回暖跡象，尤其川普計劃於明年4月訪問中國，這段時間將成為輝達在中銷售的「黃金窗口期」。

中國仍加速科技自立

面對美方多年來的半導體封鎖，北京加快推動科技自主，預定明年啟動的新五年計畫，將大力扶植國產晶片與AI應用。電信巨頭華為（Huawei）今年9月更宣稱，正研發能在大規模運算時擁有全球最強算力的晶片。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員麥奎爾（Chris McGuire）則直言，「中國即使仍能取得部分美國晶片，也會竭盡所能降低對美國AI晶片的依賴。」他補充說，中國最快要到2027年第4季才可能生產出性能超越H200的晶片。

麥奎爾批評川普的決定等於抹去了美國在AI領域對中國最大的優勢，「是美國政策的巨大轉折，也是重大的戰略錯誤。」

美國查獲非法晶片出口 輝達股價卻上揚

與此同時，美國司法部宣布，已查扣價值超過5000萬美元（約新台幣16.2億元）、原本要出口至中國及其他受限地區的高階GPU。涉案人員涉嫌出口或企圖出口總值1.6億美元（約新台幣52億元）的輝達H100與H200晶片。

消息傳出後，輝達股價在盤後上漲2%，中國晶片股同步走強，摩爾線程（Moore Threads）漲逾2%、寒武紀（Cambricon）漲逾1%，僅中芯國際（SMIC）在香港下跌超過2%。