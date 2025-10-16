刺200刀殺學姐！14歲嫌單戀手機照片全是她　從廁間上方跳入狂捅

▲男學生從廁所隔板上方爬入隔間，刺16歲學姐葉芯嫙200多刀。（圖／翻攝自星洲日報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名14歲男學生14日持刀刺殺16歲學姐葉芯嫙，死者母親16日召開記者會時提到，葉芯嫙全身上下共有超過200處刀傷，傷口從右側上半身一路延伸到大腿部位，且當時葉芯嫙早已進入廁所隔間並把門上鎖，嫌犯是從廁所隔間上方跳入隔間猛刺。

中國報、星洲網報導，葉芯嫙44歲母親黃麗萍16日在丈夫等人的陪同之下召開記者會，並稱警方告知家屬，葉芯嫙身上的傷口集中在身體右側，上半身到大腿部位都是傷，肺部也被刺中。

黃麗萍還說，當時女兒早就已經在廁所隔間內，「但嫌犯卻從廁所隔板上方跳進隔間，並在刺了她逾200刀之後，再爬上隔板離開」。由於現場廁所的門處於上鎖狀態，到場的老師只能撬開廁所門，但葉芯嫙被發現的時候已無生命跡象。

此前有當地媒體報導稱，14歲男學生非常喜愛女死者，手機相簿都是女死者的照片。警方後來表示，男學生是單方面暗戀葉芯嫙，但葉芯嫙並不認識男學生，是男學生看見葉芯嫙上廁所才尾隨犯案。

這起案件震驚當地社會，警方指出，14歲男學生極有可能是受到電子遊戲及特定社群媒體內容影響才會犯案，且當時有戴手套，不排除預謀犯案。

另外，警方也表示，校方先前有替男學生安排學業輔導課程，但並未發現他有任何行為異常或嚴重紀律問題。截至目前，警方仍針對嫌犯成長背景、社交關係等多方面展開調查，釐清犯案動機。

▼死者母親黃麗萍（中）16日在丈夫（左）等人的陪同之下召開記者會。（圖／翻攝自星洲網）