發燒1天就過世！大馬11歲童染流感亡　腹瀉抽搐搶救無效

▲男童感染A型流感後死亡。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞登嘉樓州一名11歲男童感染流感後病情急轉直下，從發燒到出現抽搐、嘴唇發青等症狀，短短一天之內便宣告不治身亡。教育局也正密切關注，以決定是否需暫時關閉男童就讀的學校。

星洲網報導，男童慕哈末安沙法漢就讀五年級，是家中老么，14日上午開始發燒，家人當日中午把孩子送到私人診所接受治療。母親諾瑪拉透露，醫生進行拭子檢測證實男童感染流感，便開立抗病毒藥物治療。

只不過男童的病情並未好轉，隨後出現腹瀉、抽搐的狀況，晚間再度就醫。儘管醫療人員全力搶救，但男童仍在15日凌晨1時40分過世。

男童遺體已送往瓜登中央醫院進行解剖，由於案件交由衛生部做進一步調查，原定15日上午舉行的葬禮延後。登嘉樓州教育局局長說明，當局正在等待州衛生局解剖報告結果，之後才會決定是否需要暫時關閉死者就讀的學校。

除了男童慕哈末安沙法漢染流感死亡的案例，砂拉越近期一名4歲孩童也被指感染A型流感過世。

衛生部長表示，2名男童皆確診A型流感，但真正致死因素仍需經死亡評估做進一步分析，死亡原因與併發感染是2個不同的概念，只有完成法醫與病理審查，包括組織學與心理病理學檢查之後，才能確定2名男童是否真正死於A型流感，「我們仍在等待確認其真正死因的調查結果」。