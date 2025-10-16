泰變性正妹「激戰前」翻臉加價！買春客怒拒　慘遭持鐵棍痛毆

▲3名變性女子持鐵棍毆打被害人。（圖／翻攝自Facebook／สยามชลนิวส์，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅驚傳3名跨性別女子聯手攻擊2名印度遊客，不但搶走被害人價值約2萬2千新台幣的現金，更當街毆打介入阻止的飯店保全。被害的印度遊客表示，原本說好要以500泰銖（約新台幣470元）的價碼進行性交易，沒想到對方進房後卻反悔，並找來朋友一起毆打他。

根據The Thaiger報導，被害的印度遊客15日晚間與朋友在海灘散步時，被一名年約25至30歲的泰籍變性女子搭訕，雙方隨後談妥以500泰銖（約新台幣470元）的價格進行性交易，豈料對方抵達房間後竟獅子大開口要求更多金錢。

印度遊客拒絕後，該名變性女子立即召集2名同夥前來助陣，三人隨即聯手在飯店房間內毆打該名印度遊客及其友人，不僅破壞飯店財物，更搶走現金1萬5千泰銖（約新台幣1萬4千元）及2萬5千印度盧比（約新台幣8千元）後逃逸。

聽到騷動的飯店保全隨即趕來制止，但卻遭3名變性女子毆打且恐嚇稱，「你又不是飯店老闆，別多管閒事！」

保全試圖逃往大廳求援，3名嫌犯竟窮追不捨，持鐵棒攻擊保全並扯下其價值約6萬泰銖（約新台幣5萬6千元）的金項鍊。目前警方已調閱飯店及周邊監視器畫面，正全力追緝在逃嫌犯。