73歲女假扮航空公司繼承人　成功「詐騙9億」逃杜拜！FBI通緝中

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州73歲女子麥克唐納(Mary Carole McDonnell)近來被美國聯邦調查局列入通緝名單，她冒充是航空公司女繼承人，成功從加州各大銀行和金融機構騙取3000萬美元（約台幣9億多元），目前已逃往杜拜。

73歲女子麥克唐納假裝自己是麥克唐納飛機McDonnell Aircraft Dynasty公司繼承人，聲稱她有一個高達8000萬美元的秘密信託基金，2017年7月至2018年5月期間，成功從洛杉磯郡、橘郡相關金融機構詐騙，騙得1470萬美元與1500萬美元。

調查人員指出，麥克唐納明知自己無權獲得這筆錢卻意圖詐欺，策劃並參與計畫，獲取加州銀行所有資金與資產，並以類似手法向其他金融機構下手，至今都沒有償還。

麥克唐納曾在當地製作公司Bellum Entertainment LLC擔任首席執行官職位，任職期間公司因為涉嫌拖欠十多名員工薪水遭到調查，差不多同一時期她開始對銀行與金融機構展開詐騙。

調查局表示，他們已對麥克唐納發出逮捕令，指控其犯下銀行詐欺和身分竊盜罪，但認為她已經成功逃離美國，目前有可能居住在杜拜。