　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆城市半程馬拉松10/19開跑　市區主要道路管制2天

▲基隆城市半程馬拉松10／19開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲近4千人參賽！基隆城市半程馬拉松10月19日起跑，主要道路管制2天。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025基隆城市半程馬拉松將於10月19日起跑，吸引近4000名跑者參與。基隆市警察局交通隊昨（15日）公布，自活動前一天18日起實施為期2天的交通管制，並公布沿線管制路段，呼籲用路人提前改道。

2025基隆城市半程馬拉松將於10月19日上午5時50分從國門廣場起跑，分為3公里健康休閒組、9.5公里勇腳挑戰組及21公里半程馬拉松組，共計近4000人報名。路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠折返，再經國門廣場、港西街、中山一/二/三/四路、中華路、文明路、湖海路，至喵喵咖啡圓環折返，返回起點國門廣場。

▲基隆城市半程馬拉松10／19開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局交通隊副隊長李文雄表示，為確保活動順利進行，10月19日上午5時50分至10時30分，市區部分道路將分路段、時段實施管制，力求降低交通影響。相關管制時間及路段如下：

一、上午4時30分至10時30分：港西街。
二、上午4時30分至7時30分：中正路、忠一路。
三、上午5時至10時：中山一/二路。
四、上午5時30分至8時30分：中山三/四路。
五、上午5時30分至9時30分：中華路、文化路、文明路、湖海路一/二段。

此外，活動期間港西街全線封閉，所有車輛將沿忠一路往中山一路或孝四路行駛。國道客運將利用中山一路、忠一路口迴轉進入基隆轉運站，請用路人注意提前改道。基隆市警察局將於活動區域周邊易壅塞路段派遣警力，加強疏導交通及拖吊違停車輛，以維護交通順暢與安全。

▲基隆城市半程馬拉松10／19開跑。（圖／記者郭世賢翻攝）

另於活動前一日（10月18日）上午8時30分起至10月19日上午9時30分止，部分活動路段實施停車管制，包括中山三路西向（中山隧道東端至流浪頭）、中山四路西向（仙洞國小至仙洞巖）、中華路及文化路北向、文明路及湖海路一段（文明路至外木山漁港）雙向。

管制期間禁止移車（配合道路管制）路段包括中正路南向（義一路至忠一路）、港西街雙向、中山二路北向（民治平交道至流浪頭）、中山四路西向（仙洞巖至中山隧道東端）。另開放中山高中、中山國小、仙洞國小共計79格汽車停車位供民眾臨時停車。

請駕駛人務必提前將車輛移離管制路段，必要時警方將實施拖吊，並依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第2款規定舉發。經拖吊之車輛需繳納移置費及保管費，請駕駛人多加注意。

【更多新聞】

►代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

►「失控哥」大鬧基隆火車站！吐口水、嗆滅門還潑粥　脫序代價曝

►亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

►金價狂飆！黃金博物館220kg「大金磚」身價逼近9億　21年漲10倍

►新北鼬獾頭卡玻璃罐險窒息　動保處即刻救援助野放

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

刑事局副局長林故廷為味全龍授課　要球員「打球更要守心」

第三座樂活運動館落腳埔里鎮　南投縣府：今年底完成可行性評估

藍軍再轟烏山頭水庫種電　王家貞：民眾不信政府數據在喝髒水

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

雲林箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

從滅火到搭帳篷！　歸仁防災體驗營教孩子五招救命技能

全運會開幕！預期1.5萬人潮湧虎尾　600警力全面戒備

基隆城市半程馬拉松10/19開跑　市區主要道路管制2天

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

刑事局副局長林故廷為味全龍授課　要球員「打球更要守心」

第三座樂活運動館落腳埔里鎮　南投縣府：今年底完成可行性評估

藍軍再轟烏山頭水庫種電　王家貞：民眾不信政府數據在喝髒水

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

雲林箔子寮普天宮150桌開席！176屏布袋戲盛大酬神

從滅火到搭帳篷！　歸仁防災體驗營教孩子五招救命技能

全運會開幕！預期1.5萬人潮湧虎尾　600警力全面戒備

基隆城市半程馬拉松10/19開跑　市區主要道路管制2天

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

T-ara又有人要結婚了！王恩晶曬喜訊「老公是大8歲導演」

颱風走了！廣西百色村莊仍「洪水圍村」十餘天　村民乘橡皮艇出入

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

直擊／潘迎紫大秀二頭肌：很大塊喔！　上健身房被小鮮肉搭訕「事情大條」

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

地方熱門新聞

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

在地照顧最溫暖！樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

桃園ROT綠能水資源中心　沼氣發電系統啟用

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會

機電整合國手陳勁達、謝育翰　挑戰亞洲技能賽

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

國道掉落鐵片釀車損警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

藍軍再轟烏山頭水庫種電民眾不信政府數據在喝髒水

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

更多熱門

相關新聞

民間捐800萬助特搜隊升級　邱佩琳：打造防災韌性

民間捐800萬助特搜隊升級　邱佩琳：打造防災韌性

為強化面對地震、土石崩塌及豪雨等多元複合式災害的應變能力，基隆市消防局於2025年4月成立專責特種搜救隊，並與基隆長庚紀念醫院簽署合作備忘錄，整合救災與醫療能量，積極朝通過國際中型搜救隊伍認證目標邁進。今（15日）舉行捐贈儀式，副市長邱佩琳親自出席，代表市府接受來自8個民間單位及善心人士總值約800萬元的後勤設備，感謝各界共同為城市防災貢獻力量。

面試成功？罷綠委發起人找到新工作　涉「幽靈連署」仍被基隆市府延攬

面試成功？罷綠委發起人找到新工作　涉「幽靈連署」仍被基隆市府延攬

公車上互毆！女拿拖鞋狂巴阿伯反遭踹

公車上互毆！女拿拖鞋狂巴阿伯反遭踹

「和平島B考古遺址」成國定考古遺址

「和平島B考古遺址」成國定考古遺址

即／國道三北上基隆隧道口4車連環撞！3人送醫

即／國道三北上基隆隧道口4車連環撞！3人送醫

關鍵字：

基隆半程馬拉松交通管制路線

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面