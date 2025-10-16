基隆城市半程馬拉松10/19開跑　市區主要道路管制2天

▲近4千人參賽！基隆城市半程馬拉松10月19日起跑，主要道路管制2天。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025基隆城市半程馬拉松將於10月19日起跑，吸引近4000名跑者參與。基隆市警察局交通隊昨（15日）公布，自活動前一天18日起實施為期2天的交通管制，並公布沿線管制路段，呼籲用路人提前改道。

2025基隆城市半程馬拉松將於10月19日上午5時50分從國門廣場起跑，分為3公里健康休閒組、9.5公里勇腳挑戰組及21公里半程馬拉松組，共計近4000人報名。路線行經港西街、忠一路、中正路至長榮桂冠折返，再經國門廣場、港西街、中山一/二/三/四路、中華路、文明路、湖海路，至喵喵咖啡圓環折返，返回起點國門廣場。

基隆市警察局交通隊副隊長李文雄表示，為確保活動順利進行，10月19日上午5時50分至10時30分，市區部分道路將分路段、時段實施管制，力求降低交通影響。相關管制時間及路段如下：

一、上午4時30分至10時30分：港西街。

二、上午4時30分至7時30分：中正路、忠一路。

三、上午5時至10時：中山一/二路。

四、上午5時30分至8時30分：中山三/四路。

五、上午5時30分至9時30分：中華路、文化路、文明路、湖海路一/二段。

此外，活動期間港西街全線封閉，所有車輛將沿忠一路往中山一路或孝四路行駛。國道客運將利用中山一路、忠一路口迴轉進入基隆轉運站，請用路人注意提前改道。基隆市警察局將於活動區域周邊易壅塞路段派遣警力，加強疏導交通及拖吊違停車輛，以維護交通順暢與安全。

另於活動前一日（10月18日）上午8時30分起至10月19日上午9時30分止，部分活動路段實施停車管制，包括中山三路西向（中山隧道東端至流浪頭）、中山四路西向（仙洞國小至仙洞巖）、中華路及文化路北向、文明路及湖海路一段（文明路至外木山漁港）雙向。

管制期間禁止移車（配合道路管制）路段包括中正路南向（義一路至忠一路）、港西街雙向、中山二路北向（民治平交道至流浪頭）、中山四路西向（仙洞巖至中山隧道東端）。另開放中山高中、中山國小、仙洞國小共計79格汽車停車位供民眾臨時停車。

請駕駛人務必提前將車輛移離管制路段，必要時警方將實施拖吊，並依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第2款規定舉發。經拖吊之車輛需繳納移置費及保管費，請駕駛人多加注意。