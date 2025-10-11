快訊／國3北上基隆隧道口「4車連環撞」3人送醫　現場畫面曝光

▲國道三號北上0.9公里處基隆隧道口，今日下午發生一起4車連環撞 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、潘鳳威／基隆報導

國道三號北上0.9公里處基隆隧道口，今(11)日下午2時50分許發生一起連環車禍。4輛轎車於事故路段不明原因追撞，現場一片狼藉，車內駕駛與乘客紛紛下車，站在避難通道等待救援。警消獲報立即出動4車11人趕抵現場處理，事故共造成3人受傷，所幸意識皆清醒，其中1名乘客胸痛、另2名乘客因身體不適， 由救護車送往長庚醫院治療，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。