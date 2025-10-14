　
基隆港入口「和平島1處」成國定考古遺址　反映新石器時代晚期痕跡

▲▼「和平島B考古遺址」經文化部指定為成國定考古遺址。（圖／基隆市政府提供）

▲「和平島B考古遺址」經文化部指定為國定考古遺址。（圖／基隆市政府提供）

記者林育綾／綜合報導

文化部昨（13）日召開「第十屆考古遺址審議會」114年度第4次會議，出席委員全數同意指定「基隆市和平島B考古遺址」提升為國定考古遺址，此遺址位於基隆港口入口處，是由西班牙人所建造的諸聖教堂，遺構面積雖小，卻出土大量遺物，反映新石器時代晚期居民在此生活的痕跡。

「和平島B考古遺址」將成為全國第13處國定考古遺址，後續將依《文化資產保存法》辦理正式公告。審議委員陳光祖於會中表示，該遺址是一處由西班牙人所建造的諸聖教堂，目前遺構面積雖小，但在這地點的考古發掘成果，呈現史前到歷史時代的豐富文化遺留及內涵，具國定考古遺址指定基準及價值。

陳光祖也說，整體來看，和平島上尚有A、C兩處考古遺址，有待更進一步調查及研究，期待後續依其研究成果指定為考古遺址，並評估擴大和平島B考古遺址指定範圍的可能性。

▲▼「和平島B考古遺址」經文化部指定為成國定考古遺址。（圖／基隆市政府提供）

▲「和平島B考古遺址」出土大量遺物，反映新石器時代晚期居民在此生活的痕跡。（圖／基隆市政府提供）

文化部指出，「和平島B考古遺址」位於基隆港口入口處，為北台灣重要的聚落核心。考古發掘成果顯示，遺址中出土大量遺物，反映新石器時代晚期居民在此生活的痕跡。到了鐵器時代晚期，部分區域成為墓地，並有鍛鐵活動的遺跡，顯示與原住民巴賽人群相關的文化特徵。而在西班牙殖民時期，天主教在此興建諸聖教堂，見證宗教傳入的特殊意義，承載跨文化與宗教交流的歷史意涵。
 
「和平島B考古遺址」的發現與研究，不僅有助於釐清台灣北部史前文化序列，也提供理解台灣在東亞海域交流網絡中角色的重要線索。其文化內涵跨越史前至歷史時期，兼具學術價值與世界文化遺產潛力，足證其指定為國定考古遺址的重要性。
 
文化部表示，未來將持續與基隆市政府合作，推動「和平島B考古遺址」的保護管理與教育推廣，並強化與周邊居民及在地文化資產串聯，進一步促進文化觀光發展，讓更多人知道和平島在台灣歷史長河中所處的重要地位。

