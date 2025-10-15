　
地方 地方焦點

民間聯合捐800萬助特搜隊升級　邱佩琳：公私協力打造防災韌性

▲民間聯合捐800萬助特搜隊升級。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民間聯合捐800萬力挺！基隆特搜隊升級裝備拚國際認證。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化面對地震、土石崩塌及豪雨等多元複合式災害的應變能力，基隆市消防局於2025年4月成立專責特種搜救隊，並與基隆長庚紀念醫院簽署合作備忘錄，整合救災與醫療能量，積極朝通過國際中型搜救隊伍認證目標邁進。今（15日）舉行捐贈儀式，副市長邱佩琳親自出席，代表市府接受來自8個民間單位及善心人士總值約800萬元的後勤設備，感謝各界共同為城市防災貢獻力量。

邱佩琳表示，感謝各界的慷慨支持與無私奉獻，讓基隆特種搜救隊在邁向國際認證的路上更具信心。市府已編列1,200萬元預算，全力支援特搜隊建設，也感謝議會的支持，使基隆在消防救災量能上不斷精進。她肯定特搜隊多年來在各類災害現場的專業表現與辛勞付出，強調市府將持續投入資源，確保第一線救災人員的安全與後勤支援，打造更具韌性的城市安全網。

▲民間聯合捐800萬助特搜隊升級。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

消防局長游家懿指出，國際中型搜救隊伍須具備72小時自主運作能力，能同時執行救援與醫療作業，並具備完善的後勤補給與基地架設能力。本次捐贈物資包括基地三米帳篷、個人帳篷、裝備運輸車及照明設備，將全面強化特搜隊的後勤支援與行動效能，讓基隆在面對大型災害時能迅速應變、穩定指揮。

游家懿進一步說明，本次捐贈單位包含誼信科技股份有限公司捐贈基隆市首台單艙雙排裝備運輸車；基隆市天顯宮捐贈個人帳篷；捨得企業股份有限公司、逸雋企業有限公司、基隆市旗袍愛心協會、林憲章先生及乾泰豐營造有限公司聯合捐贈基地三米帳與特搜個人裝備；冠軍建材股份有限公司捐贈照明設備。

邱佩琳最後強調，民間力量是城市防災的重要後盾，這次聯合捐贈充分展現基隆社會各界對消防工作的支持與關懷。未來市府將持續推動救災專業化與裝備現代化，強化特搜隊的應變能量，讓基隆成為更安全、更有韌性的城市，守護市民的生命與家園。

▲民間聯合捐800萬助特搜隊升級。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲民間聯合捐800萬助特搜隊升級。（圖／記者郭世賢翻攝）

