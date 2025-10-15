面試成功？罷綠委發起人找到新工作　涉「幽靈連署」仍被基隆市府延攬

▲罷免張宏陸的發起人吳禹辰，出任基隆市政府副發言人。（圖／翻攝吳禹辰臉書）



記者杜冠霖／台北報導

罷免綠委張宏陸「走投無陸」發起人、涉嫌偽造罷免連署案的吳禹辰是國民黨青工會總會長，他近日也找到新工作，到基隆市政府擔任副發言人。對此，民進黨基隆市議員張之豪今（15日）質疑，基隆的國民黨真的連一個人才都找不出來了嗎？非要到板橋找個嫌疑人來代表市府當副發言人不可嗎？

張之豪表示，吳禹辰昨天來基隆市政府正式報到，成為基隆市府的副發言人。副發言人？肯定很厲害。試問基隆市民，有人知道基隆市政府的「正發言人」是誰嗎？基隆市民知道，基隆市政府不只有正發言人，連副發言人都不只一個嗎？那他們曾為基隆發了什麼言嗎？

張之豪直言，這都是各種謎，有如謝國樑市長承諾要送給每人1萬元的染疫津貼一樣，到底是什麼？到底在哪裡？永遠沒人知道。基隆市政府把自己當做二軍牛棚，別人不要的通通收，從被民眾黨當棄子的楊寶楨，到現在在板橋混不下去的吳嫌，在基隆市府，都能找到一片天。

張之豪表示，在新北市板橋發起罷免立委張宏陸，因為偽造文書（罷免連署）而被起訴的發起人，國民黨青工會總會長吳禹辰，跟他同案的被告，14人全部認罪，只有吳禹辰不認罪。吳嫌聲稱，他有不在場證明。

對於吳禹辰涉案狀況，張之豪直言，吳禹辰自稱不在場證明，這麼巧，基隆的罷免偽造文書案中，也是涉案人全部被告，甚至都被判刑有罪，但只有一個人因為「不在場證明」而全身而退，那人就是「開犯罪會議前突然開溜」的謝國樑市長。

張之豪表示，基隆不是沒有自己的人才，謝市長曾經有很多可用之兵，但他們都被起訴判刑確定，褫奪公權，所以暫時無法上場，因此，謝市長決定任用一個嫌疑人，因為，還沒判刑，也許他可以跟謝市長一樣，全身而退。

張之豪指出，這讓人不禁想問，基隆的國民黨真的連一個人才都找不出來了嗎？非要到板橋找個嫌疑人來代表市府當副發言人不可嗎？「謝市長，不用急著回答我，回答您自己黨內，努力求表現，但連個副發言人都爭輸給一個板橋嫌疑人的基隆年輕人吧」。