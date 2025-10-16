長榮航空擋病假最高只罰150萬？　行政院：與地方政府研商加重罰

▲桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會日前在立法院外集結及獻花。（圖／記者周湘芸攝）



記者陳家祥／台北報導

長榮航空34歲孫姓空服員因抱病執勤，返國後不幸過世，引起社會關注。對此，行政院今（16日）表示，對此事件表示誠摯哀悼；勞動部則說，不鼓勵這類要員工硬撐上班的文化，勞動部也做了裁罰基準的共通性原則，跟地方政府也達成共識，「類似長榮這樣的上市櫃公司，其實如果違反工時相關規範，也有加重裁罰的相關規範」。

行政院發言人李慧芝說，最近長榮航空的機組人員事件，要表示誠摯哀悼，因為這是一個不幸的事件。對於長榮航空這樣的個案是不是要加重裁罰的部分，勞動部方面會跟地方政府研商。

而勞動部勞動條件就業平等司長黃琦雅說，勞動部會深入調查釐清個案，對於勞工身體不舒服生病，還要被要求硬撐著上班的文化，不應該讓這樣的狀況被正面鼓勵存在於企業文化裡面，這部分會有一些具體的做法。

另外，針對《勞基法》裁罰金額部分，黃琦雅說，現在《勞基法》對於違法事業單位，地方主管機關可以依照事業單位人數、規模、違法情節，加重處罰，最高可以處罰到150萬。

黃琦雅指出，勞動部也做了裁罰基準的共通性原則，跟地方政府也達成共識，類似長榮這樣的上市櫃公司，其實如果違反工時相關規範，也有加重裁罰的相關規範。後續會積極邀請地方政府，共同針對裁罰的實務性做法做檢討，後續會做改善。