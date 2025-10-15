快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

▲桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結及獻花。（圖／記者周湘芸攝）



生活中心／台北報導

長榮航空34歲孫姓空服員執勤時身體不適，返國後不幸過世，引起社會關注。晚間網路瘋傳長榮航空竟在空服員離世後，還要求家屬補交9月27日家庭照顧假的請假證明。對此，長榮航空晚間道歉，表示此次誤失係因同仁對業務不夠熟悉所致，長榮航空會深切檢討、改進，再次向家屬致上最深的歉意。

桃園市空服員職業工會顧問林佳瑋指出，孫姓空服員家屬才剛完成告別式，隔天就收到長榮航空訊息，內容要求提供家庭照顧假證明，甚至以「學姊」稱呼已逝員工，要求儘快拍照回傳相關文件，「學姊好，請問學姊是否有繳交9/27的家顧假證明是否有繳交，若是尚未繳交，請盡速繳交，謝謝。因作業所需需要學姐先拍照給我謝謝學姐。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佳瑋痛批長榮航空「顢頇至極」，質疑公司在員工過世後仍執著於行政流程，忽略人情與家屬感受。此事也引發立法院臨時變更議程討論，凸顯空服員工作環境與企業人性管理的問題。

長榮航空晚間回應，對於造成家屬困擾深感歉意。公司於員工住院期間，已協助辦理差假申請作業，此次誤失係因同仁對業務不夠熟悉所致，長榮航空會深切檢討、改進，再次向家屬致上最深的歉意。