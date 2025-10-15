　
長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

▲▼桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結及獻花。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天前往立法院，呼籲政府修法保障員工請假權益，且若公司不出面回應，將於10月26日長榮航空馬拉松活動遞交陳情書。

有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（MedLink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世，讓空服員工作環境引發關注。

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結，除了獻花悼念逝去空服員，呼籲政府修法保障員工請假的基本權益，同時喊話長榮航空出面回應，否則將於10月26日長榮航空馬拉松開幕當日前往遞交陳情書給董事長。

工會今提出3點修法訴求，第一，現有法定病假天數30天內，應有一定天數被保障，禁止雇主因員工請病假而有不利待遇；第二，申請特別休假和天災期間不出勤是員工基本權利，應禁止雇主因員工請特別休假、天災假而有不利待遇；第三，不利待遇不應該僅限於全勤獎金，主管機關都應該明定為不利待遇的樣態，以免雇主無限擴張管理權限。

▲▼桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結及獻花。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外獻花。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天上午前往立法院外集結及獻花。（圖／記者周湘芸攝）

長榮航空現役空服員李亦涵今也代表唸出空服員心聲，她表示，在這間公司生病是明碼標價的，平日生病扣1分；周末或連續假日生病扣2分；跨年、農曆新年生病扣3分，如果連假、旺旺日臨時特休，就會被鎖班表，等於失去私人生活主導權；如果不幸生病住院或開刀，根本就是考績倒數2％聽牌，可能被扣年終、福利機票不能用、人評會等著你。

李亦涵指出，看到學妹住院期間還在努力調班，尤其生病這段期間跨了3次國定假日，內心壓力會有多大，「是什麼樣的嚴苛管理讓組員在生病期間還要憂心請假制度，這還不是制度殺人嗎？」

她表示，合法不合理的制度讓空服員就算生病也不敢好好休息，空服員經常得尿道炎、陰道炎，嚴重一點還會血尿跟發燒，也曾經在機上及外站痛到受不了，一直吃抗生素跟塞藥劑，但也不敢隨便請假。

李亦涵指出，無論是特休還是病假，公司一直以來都以「懲罰代替獎勵」，但這些都是政府要給勞工需要時能便利使用的，卻被公司扭曲成你故意不上班的懲罰。

桃園市空服員職業工會秘書長周聖凱表示，工會與公司每月都有勞資協商，下周二下午2時將針對請假制度與公司協商，要求長榮航空派出有權利決策的高階主管出席。他也說，事發至今高階主管已神隱5天，若接下來還不願出面針對訴求回應，將於10月26日長榮航空馬拉松開幕當天，當面遞交陳情書給董事長。

長榮航空企業工會理事長曲佳雲指出，在長榮航空身體不適請假就要面臨層層剝削，即便宣稱有「凝聚管理單位」，面對訴求也是已讀不回，若請假制度能有更多彈性，就不會發生這起悲劇。

她也說，長榮航空違規事件頻頻，儘管政府有看見，「但是罰2萬元對公司來說很重嗎？」甚至說請假制度沒有違反法令，但合法並不代表合理，呼籲公司改善制度，否則只會面臨人才一再流失。

相關新聞

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

長榮航空空服員抱病上班返台過世引發外界對於勞工請病假關注，勞動部長洪申翰今天說，若因勞工請病假就沒收全勤獎金不合理，將用制度性要求保障勞工權益。

看完座艙長聲明　她心碎點「背後恐怖思維」

看完座艙長聲明　她心碎點「背後恐怖思維」

長榮空姐抱病飛到猝逝　她揭「血汗績效考核表」：你敢請假嗎？

長榮空姐抱病飛到猝逝　她揭「血汗績效考核表」：你敢請假嗎？

他不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！

他不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

長榮航空空服員

