長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

▲長榮航空孫姓空服員遺體昨天舉行告別式並火化，大姊捧著骨灰罈帶妹妹回家。（圖／記者白珈陽攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮航空一名34歲孫姓空服員，日前自米蘭返台後身體不適，返國16天後於本月10日不幸過世。這起事件引起社會關注，外界對空服員工時與健康管理議題再度熱議。前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋15日在臉書發文，指控長榮航空處理方式冷漠，表示公司在空服員離世後，竟還要求家屬補交9月27日家庭照顧假的請假證明。

林佳瑋指出，孫姓空服員家屬才剛完成告別式，隔天就收到長榮航空訊息，內容要求提供家庭照顧假證明，甚至以「學姊」稱呼已逝員工，要求儘快拍照回傳相關文件，「學姊好，請問學姊是否有繳交9/27的家顧假證明是否有繳交，若是尚未繳交，請盡速繳交，謝謝。因作業所需需要學姐先拍照給我謝謝學姐。」

林佳瑋痛批長榮航空「顢頇至極」，質疑公司在員工過世後仍執著於行政流程，忽略人情與家屬感受。此事也引發立法院臨時變更議程討論，凸顯空服員工作環境與企業人性管理的問題。

長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班、返台後不幸猝逝，勞動部13日出面表示，已與桃園市府勞檢處前往長榮初步調查，經了解，當事人確實在上個月25日自義大利返台的班機上服務，從過去紀錄來看，長榮多次違反法規，未來將加強勞檢，若確認此案有管理疏失，將依法開罰。