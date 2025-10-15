　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

▲▼ 長榮航空孫姓空服員告別式，大姊捧著骨灰罈帶妹妹回家。（圖／記者白珈陽攝）

▲長榮航空孫姓空服員遺體昨天舉行告別式並火化，大姊捧著骨灰罈帶妹妹回家。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮航空一名34歲孫姓空服員，日前自米蘭返台後身體不適，返國16天後於本月10日不幸過世。這起事件引起社會關注，外界對空服員工時與健康管理議題再度熱議。前桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋15日在臉書發文，指控長榮航空處理方式冷漠，表示公司在空服員離世後，竟還要求家屬補交9月27日家庭照顧假的請假證明。

林佳瑋指出，孫姓空服員家屬才剛完成告別式，隔天就收到長榮航空訊息，內容要求提供家庭照顧假證明，甚至以「學姊」稱呼已逝員工，要求儘快拍照回傳相關文件，「學姊好，請問學姊是否有繳交9/27的家顧假證明是否有繳交，若是尚未繳交，請盡速繳交，謝謝。因作業所需需要學姐先拍照給我謝謝學姐。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林佳瑋痛批長榮航空「顢頇至極」，質疑公司在員工過世後仍執著於行政流程，忽略人情與家屬感受。此事也引發立法院臨時變更議程討論，凸顯空服員工作環境與企業人性管理的問題。

長榮航空34歲孫姓空服員抱病上班、返台後不幸猝逝，勞動部13日出面表示，已與桃園市府勞檢處前往長榮初步調查，經了解，當事人確實在上個月25日自義大利返台的班機上服務，從過去紀錄來看，長榮多次違反法規，未來將加強勞檢，若確認此案有管理疏失，將依法開罰。

長榮航空真的是顢頇至極 自己的員工死掉鬧到立法院臨時變更議程 結果過世的空服員家屬昨天才辦完告別式 今天就收到長榮航空的訊息 要求過世的空服員提供9/27家庭照顧假的請假證明 「學姊好， 請問學姊是否有繳交9/27的家顧假證明是否有繳交， 若是尚未繳交，請盡速繳交，謝謝。 因作業所需需要學姐先拍照給我謝謝學姐。」 他已經不幸往生了，你們長榮航空還在問人家9/27的家庭照顧假證明？

林佳瑋發佈於 2025年10月15日 星期三
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了
桃園小一生成大花臉疑遭霸凌　教育局還原真相
韓外交部急發「3區旅遊禁令」
陸女吃香腸吃到「3顆牙齒」！　網嚇瘋
兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴德書展變噩夢！台女被誤認「中國通緝犯」關4小時...崩潰大哭

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

台灣獼猴到處跑　農業部示警：再不處理未來5年進市區

台灣網路新聞自律聯盟 : 北車性侵事件媒體應自律止傷

鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！一票點頭：退車票了

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

赴德書展變噩夢！台女被誤認「中國通緝犯」關4小時...崩潰大哭

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

台灣獼猴到處跑　農業部示警：再不處理未來5年進市區

台灣網路新聞自律聯盟 : 北車性侵事件媒體應自律止傷

鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！一票點頭：退車票了

周杰倫罕見「對快樂小夥伴撂重話」：一堆藉口！　還取關魔術師好友

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

山川穗高再見安打！軟銀延長賽氣走火腿　CS決勝輪2勝優勢

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發「3區旅遊禁令」去了恐挨罰

赴德書展變噩夢！台女被誤認「中國通緝犯」關4小時...崩潰大哭

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

胡宇威收行李一定要帶它　老婆超不解就出包

新北79屆商人節慶祝大會　侯友宜感謝公私協力拚產業

從人力到健康福利全面加碼　侯友宜：做新北清潔隊最佳後盾

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

生活熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

北車性侵案！目擊者曝「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

當眾性侵「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

更多熱門

相關新聞

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世。桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會今天前往立法院，呼籲政府修法保障員工請假權益，且若公司不出面回應，將於10月26日長榮航空馬拉松活動遞交陳情書。

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

請病假沒收全勤獎金　勞長洪申翰喊「不合理」要提制度保障

看完座艙長聲明　她心碎點「背後恐怖思維」

看完座艙長聲明　她心碎點「背後恐怖思維」

長榮空姐抱病飛到猝逝　她揭「血汗績效考核表」：你敢請假嗎？

長榮空姐抱病飛到猝逝　她揭「血汗績效考核表」：你敢請假嗎？

他不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！

他不解「為什麼一直罵座艙長」爆共鳴！

關鍵字：

長榮航空空服員社會關注家屬反應勞工權益

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面