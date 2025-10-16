推動無人機發展　經濟部6年砸442億強化供應鏈目標400億產值

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

經濟部今（16日）在行政院會報告無人載具產業發展推動重點。經濟部表示，無人機為「五大信賴產業」的重要項目，兼具國防自主與產業升級雙重戰略意涵，政府正積極整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計6年投入442億，帶動我國無人機產業發展，目標在2030年產值達到400億。

經濟部指出，行政院已多次召開跨部會專案會議，擬定四大推動主軸，包括「擴大國內外需求引導產業發展」、「技術開發與國際鏈結」、「形成產業聚落暨生態系」及「完善無人載具相關管理規則」。未來由經濟部統籌協調，結合交通部、國防部、數發部、國科會及工程會等相關政府單位，共同建構完善的無人機產業推動機制，強化我國產業競爭力與國際參與度。

經濟部強調，無人機產業具備高附加價值與戰略自主性，是帶動國內資通訊、半導體與國防產業升級的重要引擎。政府將持續整合政策與研發資源，推動無人機產業聚落與生態系，促進上下游鏈結與技術國產化，同時協助業者拓展國際市場，朝向軍用與民用並進的多元應用方向發展。

經濟部指出，行政院此次通過的計畫，預計將在未來6年投入442億，跨部會共同推動我國無人載具之發展。未來將以「產業發展」、「國防自主」及「民主供應鏈」三大目標為核心，持續推動無人機產業升級。預期2030年躍升至400億，展現台灣於全球民主供應鏈中的關鍵角色，為我國產業發展奠定長遠基礎。

經濟部次長何晉滄說，最重的是民間無人機的製造能量，現在也成立台灣卓越無人機海外商機聯盟，有超過250家業者加入。另外，在國內無人機採購需求，也盤點出來國防部在未來3年會有將近10萬台左右的無人機採購需求，國外的商機部分更是有很大開發空間。

何晉滄表示，俄烏戰爭爆發後到最近的非紅供應鏈議題，許多國外廠商一直都在尋找中國大陸以外的無人機生產基地，所以台灣在製造生產獲得國際肯定，未來在海外商機聯盟會把國外市場當作重要開發拓展對象，政府也會用盡各種方式，例如透過外館發掘商機等。

至於技術的部分，何晉滄表示，也希望能跟國際合作，目前有跟美國、日本、捷克、波蘭等8個國家簽MOU，也促成35項技術合作議題，未來這方面的商機跟技術能量開發潛力無窮，等待計畫啟動後，能給業界更多能量。