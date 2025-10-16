網友留言辱罵「X你老母」無罪　黃捷遺憾：依法請求檢察官上訴

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

北市一名男子阿勇（化名）因在民進黨立委黃捷的臉書留言辱罵，因而挨告公然侮辱罪。案件審理後，士林地方法院認為，阿勇的言論屬公共事務激烈表達，且未構成公然侮辱，最終判決無罪。對此，黃捷今（16日）遺憾表示，將依法請求檢察官上訴，以追求更符合正義與法理的判決結果。

黃捷今（16日）表示，日前有網友多次以性羞辱及髒話攻擊，例如留言「X妳老母」、「最好妳S了民進黨也給妳立碑」等語。黃捷認為，此類言論早已逾越理性討論界線，因此依法提告；但法院卻判決無罪，讓她深感遺憾，也難以接受。

黃捷指出，該名男子的留言內容，並非法官所稱「能促進公共思辨」之言論，字眼不堪入目，不僅涉及性別羞辱，更無端波及其家人，與公共事務全然無關。

她強調，法官以「民代應對各種針砭譏諷有較高容忍度」作為判決理由，令人遺憾。政治人物可以接受批評，但任何形式的性羞辱與仇恨言論都不應被合理化，她強調，「女性沒有義務承受侮辱」。

黃捷表示，基於維護公共言論環境的界限與性別尊嚴，她將依法請求檢察官提起上訴，期盼透過司法程序，追求更符合正義與法理的判決結果。

她也重申，未來若再遇到類似不當言論，將持續依法提告，「見一個告一個」，希望藉此遏止仇恨言論與性別暴力的網路風氣，讓公共討論回歸理性與尊重。