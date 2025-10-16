臉書留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

▲男子在黃捷的臉書留下激進言論，挨告後法官判無罪。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

北市一名男子阿勇（化名）因在民進黨立委黃捷的臉書留言辱罵，因而挨告公然侮辱罪。案件審理後，士林地方法院認為，阿勇的言論屬公共事務激烈表達，且未構成公然侮辱，最終判決無罪。

根據判決書內容，黃捷曾在臉書發布貼文，分享一天的行程。怎料阿勇2025年4月間竟在該貼文下方留言辱罵，寫下包含「X妳XX黃捷」、「X妳老X」等話語，黃捷的服務處主任發現後，立即報警處理。

對此，士林地院法官認為，雖然阿勇的留言使用粗鄙語言，但內容明顯針對黃捷在立法院的政策立場及行為進行批評，屬於公共事務範疇。且阿勇僅一次性使用該語言，並沒有反覆進行攻擊，留言屬於偶發性政治言論，並未造成實際名譽損害。

法官考量到言論自由的重要性及政治性言論的特殊性，且黃捷身為民意代表，對於涉及公共領域的言行及政策選擇，本來就難以期待獲得所有民眾的認同，偶有針砭、譏諷或是激烈衝撞也屬難免。

法官衡量，喜歡讚好、厭惡指摘是人之常情，但刑法絕非、也不可能是保護個人只依照自己所願聽聞褒揚，而禁絕一切諷刺或激烈反對言論的工具，尤其言論涉及政治意見表達時更是如此，因此不應對阿勇以公然侮辱的罪責相繩，最終判阿勇無罪。全案仍可上訴。