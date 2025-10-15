　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

▲▼台北車站大廳，台鐵大廳。（圖／記者李姿慧攝）

▲台北車站大廳。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者詹詠淇／台北報導

國慶連假前夕，台北車站大廳發生性侵事件，被通緝的男子當場將一名疑似喝醉的女子拖至牆邊侵犯，整整10分鐘無人制止，直至一名外籍旅客見況，才嚇到連忙報警，事件曝光後引發社會輿論譁然。對此，民進黨立委黃捷、林月琴今（15日）表示，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，會要求相關單位查處，追究法律責任。她們也齊聲呼籲，請大家不要再轉傳或散布，避免對受害者造成二度傷害。

對此，民進黨立委黃捷今日在臉書表示，關於北車性侵案，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，涉及觸犯衛廣法及刑法。「我會要求相關單位進行查處，依法追究法律責任」。

黃捷指出，請大家不要再轉傳或散布，避免對受害者造成二度傷害，以及造成更多人恐慌及陰影，也呼籲社會不要譴責受害者。無論當事人的狀態或衣著如何，都絕對不會是被性侵的理由。性侵犯罪大惡極，一定要繩之以法、付出代價，同時也要讓被害人得到應有的保護與尊重。

林月琴也說，目前關於性侵現場影像外流情況，她與團隊已主動了解，並聯繫相關部會確認處理進度；要再次提醒，不論影片是否打碼，不論是否為媒體報導，請大家不要轉傳、不要分享。

林月琴強調，這樣的影像流傳，不但可能違法相關法令，也會對受害者造成嚴重的二次傷害，更會讓社會造成深刻的不安。希望事件能回到司法與制度的正軌中，讓受害者得到應有的保護與尊重，所以要麻煩各位社群使用者們注意，不要再讓性侵影像流傳。再次呼籲並且拜託大家，不要轉傳、也不要分享！

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德　今抵刑事局偵訊
玖壹壹師弟被抓成破口！　勾惡律師百萬保金黑幫出的
北車大廳女遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施
快訊／收盤前大單敲進！台積電刷新天價　台股飆漲
37歲八點檔女星宣布結婚、懷孕！　放閃照曝光
快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉了
別再轉傳北車性侵影片！　黃捷：對受害者是二度傷害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

輝達卡關！張景森嗆「辭職一周」讓他來做　李四川：謝謝指教

面試成功？罷綠委發起人找到新工作　涉「幽靈連署」仍被基隆市府延攬

住都中心Q4有7案社宅1831戶招租　首推761戶婚育宅

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

貼5縣市長合照談黨主席選舉　朱立倫子弟兵凌濤表態：票投中間藍

通緝犯當眾性侵北車醉女　柳采葳批：鐵路警察巡邏不夠頻繁

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

輝達卡關！張景森嗆「辭職一周」讓他來做　李四川：謝謝指教

面試成功？罷綠委發起人找到新工作　涉「幽靈連署」仍被基隆市府延攬

住都中心Q4有7案社宅1831戶招租　首推761戶婚育宅

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

貼5縣市長合照談黨主席選舉　朱立倫子弟兵凌濤表態：票投中間藍

通緝犯當眾性侵北車醉女　柳采葳批：鐵路警察巡邏不夠頻繁

北車大廳「通緝犯喬裝街友」性侵醉女　社會局斥：別汙名化街友

國民黨主席盧秀燕挺誰？　子弟兵：應維持等距關係有助未來整合

「大改款CX-5休旅」坐鎮Mazda東京車展！全新概念車預覽下一代MX-5

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

日本療養院驚爆命案！2名老婦「頭部噴血」慘死房間　警逮捕前員工

NET南港展店開出2大規格　商仲一看指「難辦！」

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

鄭中基泰國廢棄醫院拍戲！　工作人員驚見「阿飄舔他雙腿」嚇壞全劇組

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

【台銀不是幫你數錢的】殺豬公抱10萬銅板換外幣　行員回話超嗆

政治熱門新聞

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況

蔡英文曝「2018大敗」心境

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

北車通緝犯喬裝街友性侵醉女　社會局這樣說

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

賴瑞隆見柏油山快閃　謝寒冰：綠營知道事態嚴重

蔣萬安表態挺郝龍斌　「穩健務實的黨主席人選」

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

柯志恩轟市府包庇柏油山！竟是自家人「喬」8次

國安局出手查「境外介入藍營主席選舉」　YT帳號一半定位在境外

北市開8億分手費遭拒　李四川：新壽要107億

李四川曝新壽堅持協調原因：想直接轉地上權

經濟部公布「光電板清潔片」！

更多熱門

相關新聞

北車當眾性侵案　柳采葳批鐵路警察巡邏不夠頻繁

北車當眾性侵案　柳采葳批鐵路警察巡邏不夠頻繁

國慶連假前夕台北車站大廳竟發生性侵事件，一名男子當場將一名女子拖至牆邊侵犯，整整10分鐘的過程中卻無人制止，直到一名外籍旅客見狀，才嚇到連忙報警，警方接獲報案後才循線追查，成功將涉嫌性侵的通緝犯抓獲。台北市議員柳采葳對此表示，鐵路警察巡邏頻率是2小時至少1次，但是否巡邏次數不夠頻繁才沒有及時發現，經過這件事後必須檢討警力配置，也應該在監視範圍時刻關注有無違法情事發生。

北車通緝犯喬裝街友性侵醉女　社會局這樣說

北車通緝犯喬裝街友性侵醉女　社會局這樣說

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

關鍵字：

黃捷林月琴台北車站性侵案

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面