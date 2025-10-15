別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

▲台北車站大廳。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者詹詠淇／台北報導

國慶連假前夕，台北車站大廳發生性侵事件，被通緝的男子當場將一名疑似喝醉的女子拖至牆邊侵犯，整整10分鐘無人制止，直至一名外籍旅客見況，才嚇到連忙報警，事件曝光後引發社會輿論譁然。對此，民進黨立委黃捷、林月琴今（15日）表示，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，會要求相關單位查處，追究法律責任。她們也齊聲呼籲，請大家不要再轉傳或散布，避免對受害者造成二度傷害。

對此，民進黨立委黃捷今日在臉書表示，關於北車性侵案，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，涉及觸犯衛廣法及刑法。「我會要求相關單位進行查處，依法追究法律責任」。

黃捷指出，請大家不要再轉傳或散布，避免對受害者造成二度傷害，以及造成更多人恐慌及陰影，也呼籲社會不要譴責受害者。無論當事人的狀態或衣著如何，都絕對不會是被性侵的理由。性侵犯罪大惡極，一定要繩之以法、付出代價，同時也要讓被害人得到應有的保護與尊重。

林月琴也說，目前關於性侵現場影像外流情況，她與團隊已主動了解，並聯繫相關部會確認處理進度；要再次提醒，不論影片是否打碼，不論是否為媒體報導，請大家不要轉傳、不要分享。

林月琴強調，這樣的影像流傳，不但可能違法相關法令，也會對受害者造成嚴重的二次傷害，更會讓社會造成深刻的不安。希望事件能回到司法與制度的正軌中，讓受害者得到應有的保護與尊重，所以要麻煩各位社群使用者們注意，不要再讓性侵影像流傳。再次呼籲並且拜託大家，不要轉傳、也不要分享！