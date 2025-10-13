黃牛惡魔又贏？《鏈鋸人 蕾潔篇》現場出現交易團　美麗華遭出征

▲《鏈鋸人 蕾潔篇》海報。（圖／Sony Pictures 索尼影業）

記者鄒鎮宇／綜合報導

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》9 月 19 日在日本上映繳出好成績，台灣部分上映更是12天賣破億榮獲雙周票房冠軍。其中，特典海報更是供不應求，吸引大批黃牛炒作，讓海報一張漲破2000元。美麗華影城粉絲團也發文稱「黃牛惡魔抱歉了」並加開特別場，但開賣後卻引來大批網友怒罵。

美麗華影城昨天在粉專以「黃牛惡魔抱歉了～」為題發文，表示13日下午3時開賣6場特別場，會有多款海報及票卡，然而開賣後App卻出現延遲、當機，網站也無法進入等情況，讓不少粉絲氣炸。

黃牛惡魔抱歉了～ 【劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』】 Dolby Cinema特別場 最後加開！ 開賣時間：10月13日(一) ​... 由美麗華影城粉絲團發佈於 2025年10月12日 星期日

網友紛紛到粉專留言，「不花人力去篩選黃牛老人，還一人4張，好意思黃牛惡魔抱歉了，你就是根本就助長養牛大戶啊！App延遲的程度我還以為這時代還有撥接」、「網路上黃牛已經都開價到2500去了，希望美麗華如果真心希望杜絕黃牛可以再多開個什麼補償方案，大家都很願意花錢消費的」、「App轉了一個半小時轉完就沒票了….今天要上班的台中人根本沒辦法到現場排隊買…這真的是在跟黃牛惡魔說抱歉嗎？社團一張票要2400…這是在助長黃牛吧」、「隔壁威秀都有標準答案給你們抄了，結果你們還是選擇了錯誤的答案」。

離譜的是，有網友在美麗華目睹老人代排團，至少7、8名阿伯、阿嬤一早就來排隊，挑選目前市價最貴的海報場次，並以敬老優惠價購買後，紛紛將電影票交給女黃牛並拿走代排費用。

網友看完紛紛留言，「超級荒謬…一群連鏈鋸人都沒聽過的老人團被老黃牛利用來惡意抬價，聽說一小時只有50元，老人們根本不知道老黃牛實際賺多少吧」、「這怎麼玩？誰的時間能比這些老人多」、「本來加開是一片好意，沒想到引來更多有組織的專業黃牛進駐。看來特別場已經要被玩爛，加開IMAX也不用期待，再不上岸肯定是要被迫跟這些牛沒完沒了」、「我絕不跟黃牛買任何東西，沒有買到就算了」。