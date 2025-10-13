　
生活

黃牛惡魔又贏？《鏈鋸人 蕾潔篇》現場出現交易團　美麗華遭出征

▲▼《鏈鋸人 蕾潔篇》海報。（圖／Sony Pictures 索尼影業）

▲《鏈鋸人 蕾潔篇》海報。（圖／Sony Pictures 索尼影業）

記者鄒鎮宇／綜合報導

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》9 月 19 日在日本上映繳出好成績，台灣部分上映更是12天賣破億榮獲雙周票房冠軍。其中，特典海報更是供不應求，吸引大批黃牛炒作，讓海報一張漲破2000元。美麗華影城粉絲團也發文稱「黃牛惡魔抱歉了」並加開特別場，但開賣後卻引來大批網友怒罵。

美麗華影城昨天在粉專以「黃牛惡魔抱歉了～」為題發文，表示13日下午3時開賣6場特別場，會有多款海報及票卡，然而開賣後App卻出現延遲、當機，網站也無法進入等情況，讓不少粉絲氣炸。

黃牛惡魔抱歉了～ 【劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』】 Dolby Cinema特別場 最後加開！ 開賣時間：10月13日(一) ​...

美麗華影城粉絲團發佈於 2025年10月12日 星期日

網友紛紛到粉專留言，「不花人力去篩選黃牛老人，還一人4張，好意思黃牛惡魔抱歉了，你就是根本就助長養牛大戶啊！App延遲的程度我還以為這時代還有撥接」、「網路上黃牛已經都開價到2500去了，希望美麗華如果真心希望杜絕黃牛可以再多開個什麼補償方案，大家都很願意花錢消費的」、「App轉了一個半小時轉完就沒票了….今天要上班的台中人根本沒辦法到現場排隊買…這真的是在跟黃牛惡魔說抱歉嗎？社團一張票要2400…這是在助長黃牛吧」、「隔壁威秀都有標準答案給你們抄了，結果你們還是選擇了錯誤的答案」。

離譜的是，有網友在美麗華目睹老人代排團，至少7、8名阿伯、阿嬤一早就來排隊，挑選目前市價最貴的海報場次，並以敬老優惠價購買後，紛紛將電影票交給女黃牛並拿走代排費用。

網友看完紛紛留言，「超級荒謬…一群連鏈鋸人都沒聽過的老人團被老黃牛利用來惡意抬價，聽說一小時只有50元，老人們根本不知道老黃牛實際賺多少吧」、「這怎麼玩？誰的時間能比這些老人多」、「本來加開是一片好意，沒想到引來更多有組織的專業黃牛進駐。看來特別場已經要被玩爛，加開IMAX也不用期待，再不上岸肯定是要被迫跟這些牛沒完沒了」、「我絕不跟黃牛買任何東西，沒有買到就算了」。

10/12 全台詐欺最新數據

花580元抽一番賞「抽到空氣」！店家解釋2句話被罵翻

有些玩具店會自製「一番賞」抽獎遊戲，讓顧客可以用小錢博大獎，不過有網友指出，在西門町某玩具店抽一番賞，花了580元抽一抽，結果抽到E賞，但未收到任何小物、紙條或發票。對此，店家致歉並解釋，店員是新來的，且該套一番賞只有SP跟A賞才會有獎品，「BCDEF賞都沒有獎品」，此言論遭大批網友罵翻。

「周杰倫」上海演唱會現警方逮人

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

保育蛇當玩具撐嘴拍照　山友下場慘了

國道知名T霸「大陳絞骨藍」傳下架　彰化人不捨：沒有回家的感覺

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

