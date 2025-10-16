　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北車性侵案！警政署指民眾拍攝「非常要不得」　將偵查散播行為

▲警政署長張榮興16日到立法院列席備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲警政署長張榮興16日到立法院列席備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北車站9日下午4時許發生通緝犯性侵一名疑似酒醉女性案，民進黨立委黃捷今（16日）質詢時問，她第一時間看到網路很多影像外流，但台鐵說非監視器畫面外流，也說沒有提供任何警政單位之外人士，代表現場有人在拍，所以對網路上這類影像有無把它封鎖，阻止不要再外流？警政署長張榮興表示，第一時間下架跟屏蔽影片，至於散播行為則會進一步了解跟偵查，這是一個非常要不得行為，呼籲不要有這種狀況產生。

內政部長劉世芳等16日上午到立法院內政委員會就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢，張榮興列席。

黃捷質詢表示，她驚訝在連假前人潮非常多的下午4時，光天化日下，人來人往的台北車站發生這麼直接的性侵案，但大家沒有上前伸出援手。她想請教，她第一時間看到網路很多影像外流，代表可能是台鐵監視器畫面，但台鐵說非監視器畫面外流，也說沒有提供任何警政單位之外人士，所以代表現場有人在拍，所以對網路上這類影像有無把它封鎖，阻止不要再外流？

劉世芳說，第一時間發現狀況後，已要求警政同仁處理，因為這對受害者或社會都不是正面影響。張榮興也表示，第一時間下架跟屏蔽影片，至於散播行為則會進一步了解跟偵查；他強調，這些都不是透過公家系統、警政或台鐵系統流出去，可能是民眾拍攝，那這是一個非常要不得行為，也呼籲不要有這種狀況產生。

黃捷追問，至於死角問題要如何避免？張榮興回應，該案發生後有做台鐵全面檢討，是不是死角，會由鐵路警察局、站方跟保全等三方來研議，重點是駐點增加、守望及見警率增加，保障旅客安全。張榮興也說，他也要呼籲，台鐵不是飲酒地方，這個可能是因為喝了酒之後的酒醉狀況，但這是一個公共場所，所以也呼籲不能在那邊飲酒作樂，「我們呼籲這是要禁止的」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新壽T17、T18今動土典禮　藍綠議員齊喊話：不斷惡鬥勢必兩敗俱傷

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委：迴力鏢打身上

被爆勸郭台銘選總統、批侯友宜「奄奄一息」　鄭麗文：太抬舉我了

新壽T17、T18今動土典禮！　凌濤轟：若涉假開工就是台灣全民公敵

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

謝幸恩重創百年聲譽！中央社懲處出爐　4主管、高層都遭殃

北車性侵案！警政署指民眾拍攝「非常要不得」　將偵查散播行為

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

快訊／蔡英文頭髮換粉紅色！　「感覺不是很適合我？」

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

新壽T17、T18今動土典禮　藍綠議員齊喊話：不斷惡鬥勢必兩敗俱傷

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委：迴力鏢打身上

被爆勸郭台銘選總統、批侯友宜「奄奄一息」　鄭麗文：太抬舉我了

新壽T17、T18今動土典禮！　凌濤轟：若涉假開工就是台灣全民公敵

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

謝幸恩重創百年聲譽！中央社懲處出爐　4主管、高層都遭殃

北車性侵案！警政署指民眾拍攝「非常要不得」　將偵查散播行為

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

快訊／蔡英文頭髮換粉紅色！　「感覺不是很適合我？」

0403花蓮地震「3年前有前兆」　台師大研究：深部斷層無震滑移

新壽T17、T18今動土典禮　藍綠議員齊喊話：不斷惡鬥勢必兩敗俱傷

渣打推出金融資產組合融資方案　為亞資專區注入新動能

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

效率前緣選股法！　財金博士圖解避開「傻子股票」

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」　網驚呼：會飽到吐

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

【館長直奔新北檢】刑事局90分鐘應訊完：不知道會不會被羈押

政治熱門新聞

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

快訊／蔡英文頭髮換粉紅色！　「感覺不是很適合我？」

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

普發1萬闖關成功在望！立院協商保留8案

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

陳其邁粉頭照曝！PO活動懶人包：來高雄別只待1天

曾為基隆寫歌爆紅日本！林右昌哀悼黃小玫

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

謝幸恩重創百年聲譽！中央社懲處出爐　4主管、高層都遭殃

國人赴德被當中國通緝犯遭盤查4小時　外交部：獲報後即持續關切

郝龍斌稱拜會獲傾囊相授　王金平否認：郝宣布參選後並未見過面

更多熱門

相關新聞

北車性侵案被害人影片、資訊流傳　衛福部長：將查明嚴懲

北車性侵案被害人影片、資訊流傳　衛福部長：將查明嚴懲

台北車站發生性侵害事件，相關影片在網路上遭轉傳、散布，甚至被害女子國籍、和加害人關係等資訊在社群網路、媒體上揭露傳播，衛福部長石崇良今（16）日受訪強調，根據《性侵害犯罪防治法》，被害人相關資訊「不論任何方式都不可以揭露！」違規行為會請地方依法查明、嚴懲。

跟拍政要爭議延燒　警政署長張榮興：加強保六總隊訓練、警覺心

跟拍政要爭議延燒　警政署長張榮興：加強保六總隊訓練、警覺心

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

關鍵字：

台北車站警政署黃捷性侵

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面