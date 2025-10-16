北車性侵案！警政署指民眾拍攝「非常要不得」　將偵查散播行為

▲警政署長張榮興16日到立法院列席備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北車站9日下午4時許發生通緝犯性侵一名疑似酒醉女性案，民進黨立委黃捷今（16日）質詢時問，她第一時間看到網路很多影像外流，但台鐵說非監視器畫面外流，也說沒有提供任何警政單位之外人士，代表現場有人在拍，所以對網路上這類影像有無把它封鎖，阻止不要再外流？警政署長張榮興表示，第一時間下架跟屏蔽影片，至於散播行為則會進一步了解跟偵查，這是一個非常要不得行為，呼籲不要有這種狀況產生。

內政部長劉世芳等16日上午到立法院內政委員會就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢，張榮興列席。

黃捷質詢表示，她驚訝在連假前人潮非常多的下午4時，光天化日下，人來人往的台北車站發生這麼直接的性侵案，但大家沒有上前伸出援手。她想請教，她第一時間看到網路很多影像外流，代表可能是台鐵監視器畫面，但台鐵說非監視器畫面外流，也說沒有提供任何警政單位之外人士，所以代表現場有人在拍，所以對網路上這類影像有無把它封鎖，阻止不要再外流？

劉世芳說，第一時間發現狀況後，已要求警政同仁處理，因為這對受害者或社會都不是正面影響。張榮興也表示，第一時間下架跟屏蔽影片，至於散播行為則會進一步了解跟偵查；他強調，這些都不是透過公家系統、警政或台鐵系統流出去，可能是民眾拍攝，那這是一個非常要不得行為，也呼籲不要有這種狀況產生。

黃捷追問，至於死角問題要如何避免？張榮興回應，該案發生後有做台鐵全面檢討，是不是死角，會由鐵路警察局、站方跟保全等三方來研議，重點是駐點增加、守望及見警率增加，保障旅客安全。張榮興也說，他也要呼籲，台鐵不是飲酒地方，這個可能是因為喝了酒之後的酒醉狀況，但這是一個公共場所，所以也呼籲不能在那邊飲酒作樂，「我們呼籲這是要禁止的」。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。