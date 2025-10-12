花580元抽一番賞「什麼都沒拿到」喊詐騙！店家解釋　2句話被罵翻

▲公仔示意圖，與本文無關。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有些玩具店會自製「一番賞」抽獎遊戲，讓顧客可以用小錢博大獎，不過有網友指出，在西門町某玩具店抽一番賞，花了580元抽一抽，結果抽到E賞，但未收到任何小物、紙條或發票。對此，店家致歉並解釋，店員是新來的，且該套一番賞只有SP跟A賞才會有獎品，「BCDEF賞都沒有獎品」，此言論遭大批網友罵翻。

有網友在Threads發文，在西門町某間玩具店，花費580元抽店家自製的一番賞，抽中「E賞」後未收到任何小物、紙條或發票，「男店員就和我說這樣就沒有了，連個小物品和紙條還有發票也沒有給」，讓她很傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，玩具店店長在留言區解釋，店員是新來的弟弟，且接近打烊時間，店員忙著收拾，因此沒有講清楚抽獎規則，確實疏忽未提供應有的安慰獎及發票。店長進一步說明，原PO所抽的一番賞是新上市的，共5000抽，只有SP賞與A賞有獎品，其餘B至F賞並無獎品，不過會提供鑰匙圈或卡包等安慰獎品。

店長道歉，「這部分是我們的疏忽，再次跟您道歉，對不起，希望您可以再來一次店裡，我親自將獎品給您跟向您道歉」；至於未開發票，店家表示，發票是手開發票，店員當時忙碌忘記給了，「沒有教育好員工是我的問題，希望您可以給我們補救的機會，謝謝你」。

店長坦言，第一次製作5000抽的大套一番賞，很多地方都還在學習，最後再強調沒有藏籤，絕對是公平公正的店家，「我們厭惡藏籤的店家，也痛恨做手腳的店家」；開業至今沒有遇過糾紛，客人抽獎之前都會說清楚，透過這次的糾紛，已經把遊戲規則寫出來，貼在店內牆上，「我沒有把責任推給員工，這也是我沒有教導好。」

對此，網友卻搖頭，「出事就推給店員」、「你要不要看看你自己在說什麼，一抽580的籤可以沒獎品的嗎」、「忘記給獎品又忘記給發票，好扯」、「別相信來路不明的一番賞」、「一抽580一套5000抽，太狠了吧，自製一番賞真的不敢碰欸」、「我都不抽這種的，抽完啥都沒有感覺很差，我只在日本抽官方套」。不過也有網友緩頰，「但至少店長要補給，下次去西門時順便拿吧，儘管只是廢物獎品也加減拿，奇摩子（心情）問題」。