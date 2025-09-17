國際火線／「槍」者為王：歡迎光臨美國新西部世界！

▲改編自麥可·克萊頓原作的美劇《西方極樂園》。（圖／HBO Asia提供）

文／朱錦華

以往，美國每逢發生重大槍擊案件時，總有些人或團體跳出來大聲疾呼要求管制槍支。但是挺川普的保守派悍將柯克(Charlie Kirk)上周遭槍殺後，這類聲音卻是靜悄悄的。原因之一是之前的呼籲效果不彰，大家都麻木了。另一個原因：現任總統川普是人盡皆知的擁槍派，要求他管制槍支，簡直痴人說夢!

「美國憲法第二修正案」支持人民有擁槍權。因為之前「開拓大西部」時代，居家旅行，有槍在手，在相當程度上可保平安。近代以降，治安機構完整建立，本來可以宣布禁槍的。然而，很多美國人卻依然死抱著槍支不放。為什麼？因為美國人愛死了槍！

▲被視為川普戰友的美國保守派大將柯克，在猶他谷大學演講時遭槍擊身亡。(圖／達志影像／美聯社)

經歷登上美洲大陸拓荒、開拓大西部等重大時代，槍支文化（或者說暴力文化）已經深入美國人的骨髓。觀乎美國的出版品、影視作品、動漫、電玩無一不充滿暴力內容。美國人酷愛的美式足球、冰球等運動，同樣充滿暴力。

美國人向來傾向於使用暴力解決問題，前總統老羅斯福名言「溫言在口，大棒在手。這樣才會一路暢通無阻。」(Speak softly and carry a big stick, you will go far)，這就是「老羅」著名的「大棒外交」。當今，把「大棒」改為飛機大砲，一樣「嘛也通」。

▲去年12月，川普當選美國總統後出席美國轉折點基金會，與創辦人柯克握手。（圖／路透）

去年川普二度參選總統時，出現了一項讓人訝異的民調。英國《衛報》報導，芝加哥大學在去年6月底進行的民調發現：有越來越多美國成年人支持使用暴力來阻止川普再度當選總統，佔受訪者的10%，即2600萬人。支持透過暴力捍衛川普的比例則為6.9%（約1800萬人）。川普去年兩度遇刺，印證了上述的民調結果。如今柯克遇害，是進一步的印證。

以《侏羅紀公園》揚名的「科技驚悚」小說大師麥可·克萊頓(Michael Crichton)，1973年時編劇兼導演過一部科幻電影《西部世界》(Westworld;台灣譯名《鑽石宮》)。故事描述資本家打造了一個西部世界風格的主題樂園，讓遊客在裡面充分享受殺人（人形機器人）的樂趣。

▲麥可·克萊頓1973年電影《西部世界》的海報。（圖／翻攝自維基百科）

麥可·克萊頓這部反烏托邦的作品，把美國人對使用暴力的渴望刻畫得入木三分。這部作品後來被改編成熱播美劇，就是大家熟知的《西方極樂園》。

管制槍支無啥效果；要求美國政府禁槍更不可能。我的看法是：乾脆鼓勵美國人人擁槍，人人出門帶槍。有什麼不順心，大家一律用槍解決。快意恩仇，各安天命，讓美國變成「新西部世界」！當然，這只是小說家言。但我實在也想不其他好辦法。