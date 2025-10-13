　
國際

法國新內閣！勒克努回鍋總理組閣　外長財長留任、內政部長換人

▲▼ 法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）。（圖／路透）

▲勒克努再次出任總理。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國新內閣名單12日公布，由再次出任總理的勒克努（Sebastien Lecornu）嘗試籌組政府，外交、司法、文化、財政部長保留原職，前勞工部長沃特蘭轉任國防部長，巴黎警察局長努涅擔任內政部長。新內閣面臨艱鉅挑戰，必須在14日最後期限前提交2026年預算草案，同時化解持續數月的政治動盪。

美聯社、法新社、法廣等報導，39歲馬克宏親信勒克努歷經內閣人事爭議請辭後，再度回鍋接下總理重任，並在12日晚間組建政府，閣員名單由新舊面孔組成。勒克努表示，新政府是以使命為導向的政府，要在年底前為法國制定財政預算。

新內閣由馬克宏中間派及保守派盟友組成，並納入部分政治圈外人士。人事方面，前勞工部長沃特蘭（Catherine Vautrin）轉任國防部長，將協助監督對烏克蘭軍事援助；曾負責2024年奧運維安的巴黎警察局長努涅（Laurent Nuñez）接掌內政部，負責國家安全事務。

外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）則續任，將陪同馬克宏前往埃及參加加薩和平峰會，勒斯鳩（Roland Lescure）留任財政部長，肩負制定預算重責。司法部長達馬南（Gerald Darmanin）以及文化部長達提（Rachida Dati）也留任。

只不過現階段尚不清楚這支新團隊能夠堅持多久，馬克宏在嚴重分裂的議會缺乏多數席位，且正失去內部支持。在此之際，極右派「國民聯盟」（National Rally）正呼籲舉行新選舉，極左派「不屈法國」（LFI）要求總統辭職。

在新內閣名單公布之後，保守派共和黨隨即宣布開除6名同意加入政府的黨員。

勒克努是法國過去這一年來的第4位總理，他承認，總理候選人並不多，且由於國內深層政治分歧，他可能在這個職位上待不久。馬克宏去年解散國會導致懸峙國會與政治僵局的局面，且法國同時面臨債務危機，令國內企業、國際金融市場及歐盟夥伴擔憂。

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「神秘阿伯指路」2女大生愈走愈毛...竟是真實案例
過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
快訊／獅姐在總統面前昏倒！賴清德蹲地緊急診斷
鄉代前主席娶第4任妻出事！亮槍恐嚇、冥紙撒滿地
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過
最速158王牌！徐若熙被鎖定　美日多支球團爭相關注

相關新聞

外交部：台灣半導體是抵禦中國入侵的堅實屏障

外交部：台灣半導體是抵禦中國入侵的堅實屏障

外交部政務次長吳志中日前接受法國主流媒體《巴黎競賽》（Paris Match）週刊專訪。該報導以〈我們的半導體護國神山，是抵禦中國入侵的堅實屏障〉為題刊出。吳志中在訪談中闡述台灣面對中國威脅的現實挑戰，強調我國憑藉民主韌性與科技實力，致力維護區域和平與穩定，而半導體產業已成為全球安全與經濟命脈的重要支柱。

洗車誤觸自動窗紐　女詭異卡脖窒息亡

洗車誤觸自動窗紐　女詭異卡脖窒息亡

法總理上任27天請辭　馬克宏給48小時談判

法總理上任27天請辭　馬克宏給48小時談判

街上針頭亂刺路人　男網紅惡作劇被判刑

街上針頭亂刺路人　男網紅惡作劇被判刑

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

