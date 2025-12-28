記得儲水！高雄12/30大停水「最長15小時」範圍曝　21萬戶受影響

▲快儲水！高雄4行政區跨年夜前將辦理停水。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

快儲水！台水公司將辦理拷潭淨水廠設電器設備檢驗，30日上午9點起，將針對鳳山、大寮、小港、林園等4個行政區實施壓降和停水，預計影響供水最長至15小時，將有21萬戶受影響。

水公司指出，依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第10條規定，每年需辦理停電檢驗，因此拷潭淨水廠須停水辦理電檢以提升設備穩定度。另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「新庄橋修漏工程」、「翁公園場攔河堰進水開關修漏工程」、「1000mm出水水量計維修」及「1200mm原水水量計維修」。

水公司表示，此次年度電氣設備檢驗，預計影響時間為12月30日上午9點至晚間6點，總計影響供水9小時。位於管末高地區的林園區林家里、小港區孔宅里旭日街一帶，受影響時間則為30日上午9點起至24點。

屆時鳳山、大寮、小港、林園區將有17.8萬戶受影響停水。此外，同日時間，鳳山區部分里別則實施壓降，計有3.2萬戶受影響。

▲高雄4行政區12/30停水9hrs，21萬戶受影響。（圖／高市府）



水公司強調，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。