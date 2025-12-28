地震撼動「竹北羅浮宮」水晶燈！吊車大王曬超晃一幕：超扯

▲吊車大王曝光地震時，家中水晶燈狂晃一幕。（圖／翻攝自FB／胡漢龑）

記者鄺郁庭／綜合報導

昨（27）日深夜發生大地震，全台皆有感，許多人當下馬上拿起手機拍下超晃畫面。竹北「吊車大王」胡漢龑也在社群平台分享自家情況，曝光家中「竹北羅浮宮」巨型水晶燈瘋狂搖晃的一幕，「超扯超扯！」「你看水晶燈可以搖到這樣子，你看看，太離譜了這個地震。」「頭一次看到水晶燈搖得這麼厲害。」

吊車大王在粉專貼出影片，發文寫下「天佑台灣，真的是嚇死寶寶了」，形容這次地震連新竹都搖得非常大，完全超出預期。他也提到，當下最擔心的是是否傳出災情，希望所有人都能平安無事，同時在貼文中加上「#避難包一定要準備」、「#關閉火源」等提醒，呼籲大家不要掉以輕心。

影片中可見，他分享家中水晶燈的晃動畫面。只見造型華麗、體積驚人的水晶燈在天花板下左右擺盪，幅度相當驚人，彷彿隨時可能墜落，讓不少網友看了都替他捏一把冷汗，紛紛留言直呼「超可怕」、「光看影片就頭皮發麻。」

留言區瞬間湧入大量關心聲音，不少人替他與家人祈福，「平安就好」、「希望大家都沒事」、「真的搖超久，差點衝出門」。也有網友感嘆，從畫面就能感受到這次地震的威力，直言「新竹這樣晃真的不簡單。」