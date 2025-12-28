下葬後復活！開棺「女坐起微笑」眾人嚇瘋　歷經假死活到77歲





▲艾茜．鄧巴（Essie Dunbar）1915年因癲癇發作被誤判死亡並下葬，隨後在葬禮現場被發現仍有生命跡象，事件震驚美國南卡羅來納州。（圖／家屬提供）

圖文／CTWANT

美國南卡羅來納州（South Carolina）一名女子在1915年因癲癇發作被醫師宣告死亡，隨即下葬，卻在葬禮現場被發現仍有生命跡象。更令人震驚的是，她此後又平靜地生活了47年，直到1962年才真正離世，這段離奇經歷成為當地流傳百年的真實故事。

根據英國媒體報導，這名女子名叫艾茜．鄧巴（Essie Dunbar），1885年出生，生前生活低調，與家人關係密切。1915年夏天，她突發嚴重癲癇並倒地不起，家人驚慌之下緊急請來當地醫師檢查。來自布萊克維爾鎮（Blackville）的醫師布里格斯（Dr. D.K. Briggs）到場後，未發現生命徵象，當場宣告她死亡。

家屬隨即著手安排後事，並決定隔日舉行葬禮，好讓住在鄰鎮的姊姊能趕來送別。翌日，艾茜的遺體被放入木棺，下葬儀式由三名牧師主持。然而，儀式即將結束時，她的姊姊仍未抵達，家人最終仍將棺木下葬。

令人難以置信的是，葬禮結束不久，姊姊才匆匆趕到，並請求將棺木挖出，希望能最後見妹妹一面。當棺蓋被撬開後，艾茜竟突然坐起身來，臉上還露出微笑，現場瞬間陷入混亂。根據後來出版的相關記載，主持葬禮的牧師嚇得跌入墓穴，其中一人甚至因此受傷，而艾茜的家人則驚恐逃離，誤以為目睹超自然現象。

事後證實，艾茜當時並未真正死亡，而是陷入類似假死的狀態。這起事件在當地引發極大震撼，也被多家報紙記錄在案。1955年，《奧古斯塔紀事報》（Augusta Chronicle）曾回顧此案，描述她被誤埋的經過。令人意外的是，經歷這場驚魂記後，艾茜並未成為公眾焦點，而是回歸平凡生活。

多年後的報導指出，她在農田裡工作、採棉花，自力更生，生活獨立，甚至比當年宣告她死亡的醫師活得更久。曾為受傷牧師治療的醫師哈蒙德（Dr. O.D. Hammond）表示，艾茜在地方上交友廣泛，每月領取福利補助，也靠勞動補貼生活。1962年，艾茜．鄧巴在醫院辭世，享年77歲。這一次，她的死亡被當地媒體形容為「最後的葬禮」，為這段橫跨半世紀的離奇人生畫下句點。

