國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基稱「烏克蘭有底線」不投降　俄軍爆2026再招40萬兵力

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他將於28日與美國總統川普的會談中明確提及基輔不會接受投降或被迫接受的和平方案，「烏克蘭和烏克蘭人民當然有底線」。與此同時，烏克蘭軍事情報部門透露，俄羅斯計劃2026年招募40.9萬名士兵。

DPA、基輔獨立報報導，澤倫斯基一再拒絕莫斯科要求烏克蘭割讓頓內茨克地區部分領土的要求，而這些地區目前都不在俄羅斯控制範圍之中。澤倫斯基稱，基輔已針對領土問題提出妥協方案。他稱，計劃與川普討論包含20項要點的和平框架，並強調「最重要的是停火後的安全保障」，確保烏克蘭免受俄軍再次攻擊。

▲▼ 俄烏戰爭。烏克蘭士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基也說，俄羅斯持續的空襲顯示其對和平毫無興趣。圖為烏克蘭士兵。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基也說，俄羅斯持續的空襲顯示其對和平毫無興趣，將敦促川普提供更多防空系統，烏克蘭防空系統需要更多飛彈來應對俄羅斯持續不斷的攻擊。同時，烏克蘭正與歐洲夥伴針對安全保障問題進行平行談判，歡迎歐盟決定以數十億歐元貸款的形式向烏克蘭提供支持。

澤倫斯基坦承烏克蘭面臨資金短缺，特別是武器生產和無人機製造方面。他也提及戰後重建需要專門基金，總資金需求高達8000億美元。

俄目標：2026招募逾40萬兵力

烏克蘭軍事情報局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）向Suspilne透露，俄羅斯已在12月初完成2025年40.3萬人的兵力招募目標，年底前將達到103%的完成率。他稱，俄羅斯主要依靠合約制士兵，據信部分新兵可拿到200萬盧布（約新台幣80萬元）的簽約獎金。

烏克蘭情報單位也稱，俄羅斯持續招募外國公民加入俄烏戰爭，光是12月就有來自25國超過150名外籍人士被招募，另有約200人準備加入。

根據BBC俄語和獨立媒體Mediazona聯合調查，俄軍戰場傷亡人數超過15.6萬人，實際傷亡人數更高。烏克蘭總參謀部報告指出，截至12月27日，俄羅斯自全面入侵以來已損失120萬3310名士兵；這項推估數據與西方情報機構的推算一致，包括陣亡、俘虜、受傷、失蹤。

▼烏克蘭情報單位也稱，俄羅斯持續招募外國公民加入俄烏戰爭。（圖／路透）

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

12/26 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

強震猛晃...台人淡定點餐用餐　畫面爆衝擊
蔣萬安雙城論壇講民國、提民主　「將來談論台灣海峽時是和平」
快訊／加油要快！明起汽、柴油調漲　美出兵委內瑞拉害的
7.0強震！礁溪山泉飯店落地窗爆裂　住客驚喊「住搖滾區」
蔣萬安雙城論壇贈禮曝光！　「錫盤子」象徵台北上海惜情
強震「1人物」被讚爆！　領帶歪歪現身：看了很安心

