露營椅「肉體交疊」畫面曝！芭達雅重逢前妻　海灘激戰活春宮

▲警方獲報後在海灘附近的飯店外找到2名涉案人士。（圖／翻攝自Facebook／อธิปบูรพา）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅中天海灘上，一對俄羅斯男女竟公然上演活春宮。有民眾目擊兩人在沙灘上的露營椅上激戰，隨即錄影報警。而經過警方調查，兩人已經離婚，沒想到與朋友來泰國旅遊時意外重逢，因此舊情復燃，沒想到最終因脫序行為遭警方依法處理。

根據The Thaiger報導，芭達雅警方24日清晨2時許接獲民眾檢舉稱，在中天海灘目睹一對外國男女在露營椅上從事不當性行為，讓附近居民及遊客看傻眼。當警方火速趕抵現場時，兩人早已落跑。

儘管如此，事發當下有多名目擊者看到兩人的荒謬行徑，因此也紛紛向警方作證。22歲摩托車計程車駕駛喬許透露，他和同事原本在附近等客人，意外撞見這個失控畫面「一開始他們只是正常的親密行為，後來女方坐到男方腿上，就當眾進行性行為。」

另一名42歲目擊者普拉克拉夫則說，這對男女稍早和6、7名朋友一起在海灘喝酒，朋友們離開後，剩下的兩人突然慾火難耐，隨即展開這場活春宮。更離譜的是，有民眾將整個過程錄影並上傳社群媒體，影片迅速瘋傳，引發網友熱議。

經過進一步調查，警方在事發地點附近的飯店外尋獲這對男女，並將兩人帶回警局偵訊。經過調查，兩人皆為俄國籍，而在面對警方質問時，也迅速坦承犯行。男方表示，兩人原本是夫妻，離婚後意外在芭達雅旅遊時重逢，因此再度舊情復燃。男方更是強調，自己試圖挽回前妻，並再次向她求婚。

兩人坦承，案發當時因為酒精作祟導致失去理智，才會在公共場所做出如此不當行為。根據泰國法律，在公共場所從事猥褻行為可處最高5000泰銖罰金（約新台幣5060元）。警方對兩人正式開罰並嚴厲警告不得再犯後，已允許他們離開。