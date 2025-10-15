國際火線／「大男主」電影的首選「女一」：黛安基頓

▲奧斯卡影后黛安基頓晚年留影。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

奧斯卡影后黛安基頓(Diane Keaton)11日辭世，享年79歲。黛安基頓的名字，無可避免的跟另一個人的名字：伍迪艾倫(Woody Allen)緊緊勾纏在一起。儘管她跟另外兩位能演能導的巨星艾爾帕西諾(Al Pacino)和華倫比提亦曾分別有過一段情。

伍迪艾倫以喜劇起家。黛安在百老匯時兩人即開始合作，代表作是《呆頭鵝》(Play It Again,Sam,1969)。轉戰電影圈後，兩人合作了8部作品，大部分是喜劇，包括《傻瓜大鬧科學城》((Sleeper,1973)、《愛與死》((Love and Death,1975)、以及1977年時讓她在奧斯卡封后的《安妮霍爾》(Annie Hall)。所以，喜劇成了她的底色。

▲黛安基頓與伍迪艾倫合演的喜劇經典《安妮霍爾》。（圖／金馬執委會）

上述演出成就了她，但也讓她變得跟伍迪艾倫更加密不可分。為什麼會這樣呢？原因之一是兩人有感情上的關係；之二，伍迪艾倫對瑞典導演英瑪柏格曼(Ingmar Bergman)崇拜到貼地。柏格曼愛用「專屬女主角」。有為者亦如是，伍迪當然跟進。後來，伍迪艾倫乾脆拍了一部「仿柏格曼風格」的肅嚴電影《我心深處》(Interiors,1978)，女主角也是黛安基頓。

不過，最早讓黛安基頓被大眾認識的，是名導柯波拉找她參演了史詩級黑幫電影《教父》。她在片中飾演新任教父麥可柯里昂的妻子。《教父》拍了3集。女主角都是她，這個系列也促成她跟男主角艾爾帕西諾的一段情。後來，「當紅女神收割機」華倫比提(Warren Beatty)找她演出了另一部大片：《烽火赤焰萬里情》(Reds,1981)，順便跟她談一段戀愛。

▲1981年電影《烽火赤焰萬里情》的海報。（圖／翻攝自維基百科）

上述電影改編自左派記者約翰里德(John Reed)直擊俄國大革命的紀實作品《震撼世界的十天》。黛安飾演感情徘徊在里德與著名劇作家尤金奧尼爾(Eugene O'Neill)之間的美國女權先驅者白蘭茵(Louise Bryant)。這部長達195分鐘的「為匪宣傳」大片，非但在美國上映時獲得極高的4000萬美元票房（年度排名13），還拿下奧斯卡最佳導演（華倫比提）等三項大獎，在當年算是一項異數。

不過，無論是《安妮霍爾》、《教父》系列、 還是《烽火赤焰萬里情》，本質上都是「大男主」的電影。除了在《安妮霍爾》裡有較精采發揮之外，其餘兩部戲裡發揮都有限。因此黛安曾嘗試往「大女主」的方向發展。

▲黛安基頓1977年電影《慾海花》的海報。（圖／翻攝自維基百科）

其中之一重要嘗試是他演出了改編自勒卡雷(John le Carré)小說、描寫以色列訓練女特工到恐怖組織臥底、刺殺其領袖的《女鼓手》(The Little Drummer Girl ,1984)。無奈它獲得的反應是毀譽參半（韓國導演朴贊郁後來把它重拍了一個電視劇版）。

另一次重要嘗試是1977年上映的《慾海花》(Looking for Mr.Goodbar)。片中白天她是春風化雨的女教師；晚上則流連酒吧「釣男人」、尋找性刺激。本片是黛安基頓作為「大女主」最精采的演出之一。本片也是「男神」李察基爾的出道作。