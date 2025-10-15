　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國際火線／「大男主」電影的首選「女一」：黛安基頓

▲▼奧斯卡影后黛安基頓（Diane Keaton）辭世。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧斯卡影后黛安基頓晚年留影。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

奧斯卡影后黛安基頓(Diane Keaton)11日辭世，享年79歲。黛安基頓的名字，無可避免的跟另一個人的名字：伍迪艾倫(Woody Allen)緊緊勾纏在一起。儘管她跟另外兩位能演能導的巨星艾爾帕西諾(Al Pacino)和華倫比提亦曾分別有過一段情。

伍迪艾倫以喜劇起家。黛安在百老匯時兩人即開始合作，代表作是《呆頭鵝》(Play It Again,Sam,1969)。轉戰電影圈後，兩人合作了8部作品，大部分是喜劇，包括《傻瓜大鬧科學城》((Sleeper,1973)、《愛與死》((Love and Death,1975)、以及1977年時讓她在奧斯卡封后的《安妮霍爾》(Annie Hall)。所以，喜劇成了她的底色。

金馬奇幻影展推伍迪艾倫為焦點導演專題。《安妮霍爾》讓女主角黛安基頓拿下奧斯卡影后,而影片中的中性打扮也引起潮流（圖／金馬執委會）

黛安基頓與伍迪艾倫合演的喜劇經典《安妮霍爾》。（圖／金馬執委會）

上述演出成就了她，但也讓她變得跟伍迪艾倫更加密不可分。為什麼會這樣呢？原因之一是兩人有感情上的關係；之二，伍迪艾倫對瑞典導演英瑪柏格曼(Ingmar Bergman)崇拜到貼地。柏格曼愛用「專屬女主角」。有為者亦如是，伍迪當然跟進。後來，伍迪艾倫乾脆拍了一部「仿柏格曼風格」的肅嚴電影《我心深處》(Interiors,1978)，女主角也是黛安基頓。

不過，最早讓黛安基頓被大眾認識的，是名導柯波拉找她參演了史詩級黑幫電影《教父》。她在片中飾演新任教父麥可柯里昂的妻子。《教父》拍了3集。女主角都是她，這個系列也促成她跟男主角艾爾帕西諾的一段情。後來，「當紅女神收割機」華倫比提(Warren Beatty)找她演出了另一部大片：《烽火赤焰萬里情》(Reds,1981)，順便跟她談一段戀愛。

▲1981年電影《烽火赤焰萬里情》的海報。（圖／翻攝自維基百科）

1981年電影《烽火赤焰萬里情》的海報。（圖／翻攝自維基百科）

上述電影改編自左派記者約翰里德(John Reed)直擊俄國大革命的紀實作品《震撼世界的十天》。黛安飾演感情徘徊在里德與著名劇作家尤金奧尼爾(Eugene O'Neill)之間的美國女權先驅者白蘭茵(Louise Bryant)。這部長達195分鐘的「為匪宣傳」大片，非但在美國上映時獲得極高的4000萬美元票房（年度排名13），還拿下奧斯卡最佳導演（華倫比提）等三項大獎，在當年算是一項異數。

不過，無論是《安妮霍爾》、《教父》系列、 還是《烽火赤焰萬里情》，本質上都是「大男主」的電影。除了在《安妮霍爾》裡有較精采發揮之外，其餘兩部戲裡發揮都有限。因此黛安曾嘗試往「大女主」的方向發展。

▲黛安基頓1977年電影《慾海花》的海報。（圖／翻攝自維基百科）

黛安基頓1977年電影《慾海花》的海報。（圖／翻攝自維基百科）

其中之一重要嘗試是他演出了改編自勒卡雷(John le Carré)小說、描寫以色列訓練女特工到恐怖組織臥底、刺殺其領袖的《女鼓手》(The Little Drummer Girl ,1984)。無奈它獲得的反應是毀譽參半（韓國導演朴贊郁後來把它重拍了一個電視劇版）。

另一次重要嘗試是1977年上映的《慾海花》(Looking for Mr.Goodbar)。片中白天她是春風化雨的女教師；晚上則流連酒吧「釣男人」、尋找性刺激。本片是黛安基頓作為「大女主」最精采的演出之一。本片也是「男神」李察基爾的出道作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車驚傳公然性侵！通緝犯拖醉女「牆邊施暴10分鐘」無人制止

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／諾貝爾和平獎，已經變成「搞笑諾貝爾」？

國際火線／3朵「85後之花」的競技：李沁、李純、辛芷蕾

國際火線／近年最沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

國際火線／恐怖的報酬：731與「愛國主義」票房密碼

國際火線／男神的黃昏！川普的偶像：勞勃瑞福

國際火線／章子怡命硬？《醬園弄》為何口碑票房雙輸？

國際火線／預言AI造反的神作:《2001太空漫遊》

國際火線／這個殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

國際火線／掙脫宿命的綑縛：傑出陸劇《沙塵暴》的啟示

國際火線／致敬法國世紀男神！吳宇森的繆司：亞蘭德倫

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

猝逝長榮空姐火化

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

央行留一手？　「Q4總檢討」背後暗號：房市恐迎大轉折？ft.曾敬德｜地產詹哥老實說完整版 EP279

國際火線／「大男主」電影的首選「女一」：黛安基頓

輝達以色列員工被哈瑪斯囚禁738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

手機照片全是她！14歲男學生狂刺學姐50刀　疑暗戀被拒萌殺機

痛失50多名親屬！巴勒斯坦人曝「複雜心境」　深怕停火撐不久

稀土武器化很有效！　美前官員：若華府出狠招「台灣恐遭封鎖」

以色列開火「排除威脅」　至少5巴勒斯坦人喪命

藏壽司慘遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對準嘴巴灌」　影片瘋傳下場曝

巴西法律系女學生是「連環殺手」毒害4人取樂！　先殺10狗試毒

下一個烏克蘭？　俄警告「這東歐小國」：犯下嚴重錯誤

738天囚禁生活曝光！人質陪打牌幫煮飯　還遭酷刑、鐵鍊鎖地道

慘敗！遭泰國單場狂進6球　中華男足總教練黃哲明賽後請辭

國際火線／「大男主」電影的首選「女一」：黛安基頓

297萬人被錢香醒！11檔台股ETF入帳　市場迎161億資金活水

影／香港「免費景觀電梯」隱身商場56樓　180度賞維港、灣仔風光

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

相關新聞

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

諾貝爾和平獎，已變成搞笑諾貝爾？

誰也曉得，委內瑞拉現任總統馬杜洛(Nicolas Maduro)是川普的死對頭。目前，美國正以「走私毒品」的罪名在海上封鎖委內瑞拉，雙方戰火一觸即發。和平獎委員會在這個時突然來這麼一招，豈可能是純屬巧合？事實上，向和平獎委員會提名馬查多的，正是一票美國政客；當中包括國務卿盧比歐。

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

《安妮霍爾》奧斯卡影后黛安基頓辭世　享壽79歲

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

85後之花競技：李沁、李純、辛芷蕾

中國好戰？《暴風圈》引爆中韓仇恨

中國好戰？《暴風圈》引爆中韓仇恨

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

關鍵字：

黛安基頓安妮霍爾教父烽火赤焰萬里情女鼓手國際火線

讀者迴響

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面