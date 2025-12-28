長排「登機橋耶穌」占便宜！坐輪椅優先上飛機搶位　下機神蹟復原

▲一整排坐著輪椅的乘客準備從登機口「優先搭機」。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

近來多個國際機場出現令人側目的「奇景」，登機口前一整排乘客坐著輪椅優先登機，落地後卻起身、健步如飛，引發旅客與航空業者不滿。這些被戲稱為「登機橋耶穌」的現象，源於部分乘客鑽輪椅協助制度漏洞，只為了免排隊、搶先登機與佔用行李架空間，已實際衝擊真正需要協助的旅客與航班運作。

根據美媒《華爾街日報》，近年愈來愈多旅客發現，搭機時申請輪椅服務的乘客數量明顯增加，不少人在通過登機橋後竟然「奇蹟康復」，宛如耶穌再臨。美國社群平台因此出現「登機橋耶穌（Jetway Jesus）」一詞，諷刺這些乘客只在登機前行動不便，飛機一落地後便恢復行走能力，相關航班也被戲稱為「神蹟航班」。

美國旅客戈梅茲（Carlos Gomez）透露，他曾搭乘一班從墨西哥瓜達拉哈拉起飛的航班，登機時竟有多達25人申請輪椅服務，導致登機進度嚴重延誤，然而飛機抵達後，多數人卻自行起身快步離開，並未影響下機速度。

The latest travel scourge: Miracle flights full of passengers touched by "Jetway Jesus." : https://t.co/AXN184ig1h pic.twitter.com/yUFq0BCC4P — The Wall Street Journal (@WSJ) December 23, 2025

空服人員私下坦言，部分身體健全的乘客申請輪椅，只是為了享受「VIP待遇」，包括免排隊、優先登機及搶先放置隨身行李。

依照現行規定，多數航空公司不會要求乘客出示身心障礙證明，只需填寫簡單表格即可申請輪椅協助。一名空服員指出，有時一架僅能搭載約130人的班機，竟出現高達50名輪椅乘客，嚴重排擠真正有需要者的資源。

更引發爭議的是，部分乘客甚至在社群平台公開分享「鑽漏洞」經驗。TikTok用戶米蘭達（Raphael Miranda）曾在影片直言，只要帶著行動正常的祖母坐輪椅搭機，就能當作機場的「快速通關證」。類似影片與貼文，讓其他旅客感到憤怒。

真正受害的，往往是確實需要輪椅協助的乘客與機組人員。加拿大航空前空服員波特（Janae Porter）指出，輪椅遭濫用不僅導致航班延誤，機組人員還得四處尋找設備、向乘客解釋原因，卻無法獲得加班補償。她曾陪同一名行動不便的乘客等候輪椅長達一小時，卻因全數被占用而束手無策。

國際航空運輸協會（IATA）也證實，航空公司近年收到的輪椅協助申請顯著增加，但業者同時面臨兩難，因為部分障礙透過肉眼判斷根本難以辨識，過度嚴格審查恐影響真正需要協助的旅客。

其中，未採固定座位制的西南航空（Southwest Airlines）被認為是「奇蹟航班」的重災區。由於乘客座位先到先選，更助長鑽漏洞動機，西南航空已宣布將實施指定座位制度，試圖改善優先登機亂象。