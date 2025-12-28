獨／流量變銷量！發熱衣低調狂賣170萬件　百萬網紅粉腸哥曝訣竅

記者吳奕靖／高雄報導

隨著冷空氣報到，不少人趕緊挖出發熱衣禦寒，目前網友最多人推薦的四個品牌，分別是 UNIQLO、NET、思夢樂以及全家。貼文一出，不少網友大推NET的發熱衣，「去日本穿NET的朋朋（指朋友）比我暖」、「NET更暖又更便宜」等留言引發討論。不過，除了這些實體通路品牌外，在台灣電商市場，還有一個專攻網路銷售、被視為「隱藏版潛力黑馬」的H&J品牌發熱衣，累積狂銷170萬件，在本土電商品牌中，實力不容小覷。

▲百萬流量網紅「粉腸哥」陳永昇在影片當中親自拋偶包，不計形象演出 。（圖／記者吳奕靖攝）

從直播意外到品牌符號 「粉腸哥」綽號這樣來

H&J品牌之所以能在競爭激烈的市場中站穩腳步，關鍵人物正是被粉絲暱稱為「粉腸哥」的品牌負責人陳永昇。談起這個綽號的由來，他笑說，其實完全是一次意外。那一年是他第一次以品牌負責人的身分親自下場直播，主打的正好是保暖衣系列，為了讓衣服呈現貼身、實穿的效果，他刻意選擇比平常小一號的尺寸上場試穿。

「我平常是穿2L，那天就直接穿 XL，剛好又是粉紅色的。」因為服貼又緊身的畫面，加上顏色吸睛，讓直播間的小編與粉絲在留言區開起玩笑，「粉腸哥」這個稱呼就這樣被喊了出來。他回憶，當下覺得既然粉絲喜歡、也容易記，那乾脆就把這個名字留下來，成為代表品牌的角色。

▲「粉腸哥」成功讓流量變銷量，發熱衣狂銷170萬件 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲每天出貨的發熱衣數量經常在倉庫門口堆成小山 。（圖／記者吳奕靖攝）

被問到是否想過，一個老闆會願意這樣不計形象地站到鏡頭前，他坦言，自己原本其實是偏嚴肅型的人，但短影音與直播市場講求親近感，「如果太正經，反而很難跟消費者拉近距離。」既然品牌定位走平價、親民路線，他也選擇用更生活化、反差感的方式，讓消費者先記住這個人，再認識這個品牌。

百萬流量非預期 輕鬆互動反而帶動品牌好感

至於後續影片一支接一支爆紅、動輒百萬流量，流量帶動銷量，他直言從未預料過這樣的發展。一開始只是想把產品介紹清楚，後來在團隊氣氛輕鬆、小編互動下，慢慢嘗試加入幽默元素，沒想到反而讓品牌好感度與曝光度同步攀升，「到這個年紀還能有這樣的百萬流量，我自己也覺得很不可思議。」

粉腸哥強調，流量只是結果，真正撐起品牌的仍是產品本身。他指出，台灣本來就是全球機能布的重要研發與生產基地，許多高階布料其實都是供應給國際運動與戶外大品牌使用，「這類布料成本很高，一般只會出現在國外品牌的產品線裡。」

為何一定要買國際品牌？老闆決定全線MIT自己來

投入成衣產業近24年的他，一直在思考：「為什麼我們有這麼好的布料，台灣消費者卻總是只能去買國際品牌？」因此從布料研發開始，他便堅持全程MIT製作，並與合作工廠反覆測試布料細膩度、刷毛結構與實際穿著體感，調整出屬於品牌自己的配方。

▲發熱衣系列顏色一整排，衣服彈性可以直接拉開也不會鬆垮。（圖／記者吳奕靖攝）

品牌主力布料採用的是50D高細纖維，每股線紗由72條纖維構成，再透過特殊機台進行雙股交織，讓布料同時兼顧柔軟度、蓬鬆感與密實結構。此外，在織紗階段即加入日本原裝進口機能原料，使布料具備蓄熱與遠紅外線特性。他指出，市面上常見的石墨烯訴求，其實只是其中一種形式，「這塊布料的蓄熱等級，是高於一般石墨烯的。」

為了確保產品不是只停留在規格數據上，粉腸哥也親自遠赴韓國進行低溫實測。他表示，只要自己站在鏡頭前介紹產品，就必須確保是真的穿過、測過，「如果實際保暖程度跟銷售頁寫的不一樣，是不可能累積到這麼高的回購，也不可能賣到170萬件。」

不刪留言的官方社團 把消費者聲音當研發數據

他強調，即便走平價路線，也不代表能夠忽視消費者聲音，因此品牌特別成立官方社團，開放消費者自由分享穿搭、布料觸感與實際體驗，而且絕不刪負面留言，陳永昇說：「這些回饋，正是產品持續改良最重要的依據。」而且跟不少品牌負責人不同，他幾乎每天都穿著自家產品，不論是上班、居家或出國旅行，「我要讓產品的問題先發生在我身上，才有資格再賣給消費者。」

就像日前發生豆腐褲事件，他也選擇正面面對。粉腸哥指出，褲類產品屬於高摩擦品項，加上每位消費者的穿著習慣與使用強度不同，體感本來就會有所差異，結果造成「起絨」。但是「起絨」不是起球，他進一步解釋該系列布料在上市前，已送交紡拓會進行檢測，並通過抗起球測試，相關報告皆完整留存。他進一步解釋，豆腐褲使用的是長纖維布料，本身就帶有柔軟的「毛感」，在摩擦過程中表層纖維可能捲起，這種狀況更接近「起絨」，而非一般認知的起毛球。

▲員工私下表示「豆腐褲事件」成功逆風，天天包貨包到手軟。（圖／記者吳奕靖攝）

「我不想為這件事情跟消費者爭辯對錯。」粉腸哥說，最後選擇直接虧錢出清回饋市場，成本超過千元的褲子，下殺3件1000元，直接把選擇權以及體驗權交給消費者，結果該批商品在短短五到七天內全數售罄，不少人甚至因為搶不到而持續敲碗，也讓這起事件出現與預期不同的市場反應，在危機當中「逆風翻盤」。

目前在發熱衣市場從比品牌、比價格，逐漸轉向比信任與體驗的趨勢下，這個原本低調經營電商市場的品牌，正因為「粉腸哥」願意親自站上第一線、聽見市場聲音，而被越來越多消費者看見，成為台灣本土發熱衣的「隱藏版黑馬」。