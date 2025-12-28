　
琉球女喊「想回歸中國」影片瘋傳　當事人驚恐

▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

中日關係持續緊張之際，中國社群平台最近大量流傳造假的「琉球女孩」影片，畫面中的年輕女性被配上字幕，否認自己是日本人，並聲稱琉球屬於中國，還說希望「回歸中國、當中國人。」相關影片在中國網路引發熱議，不少網友留言歡迎「回家」。然而，日本媒體追查後發現，影片內容幾乎都是造假，當事人甚至根本就不是琉球人，還完全不知情自己遭到盜用。

惡意影片假冒琉球人喊「想回歸中國」

日本《日テレNEWS》報導，中國社群平台近日出現多支影片，畫面中的女性被標註為「琉球女孩」，字幕內容宣稱自己來自「中國琉球」，因此不算日本人，並表示想前往中國生活，還向網友詢問「如果我去中國，你們會帶我吃什麼美食？」影片吸引大量中國網友留言回應，紛紛邀請她前往貴州、四川等地，甚至表示要親自接待。

本人肖像遭竊取挪用，完全不知情

日媒進一步聯繫其中一名被指為「琉球女孩」的女性わだりこ。她受訪時明確表示，自己是埼玉縣人，並非琉球出身，也從未發表過影片字幕中所呈現的言論。她指出，相關影片是在不知情的情況下被人截取並上傳至抖音等中國平台，內容遭到任意竄改，得知此事後感到「非常可怕」。

另一起遭盜用的案例涉及日本女子偶像岸美優。其所屬經紀公司回應表示，岸美優從未說過影片字幕中的任何內容，相關影片遭擅自挪用、加工並在海外平台散布，令公司方面感到相當震驚。

日媒指出，這類影片多半是將日本女性原本無關政治的影像，搭配具有政治指向性的中文字幕進行再製，藉此塑造「琉球人認同中國」的假象。相關作法不僅涉及肖像權侵害，也被認為是針對中日敏感議題的網路造謠與認知作戰手法之一。

12/25 全台詐欺最新數據

