　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、馬克宏當場上演「腕力較量」　27秒片曝光

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普13日為參與加薩和平峰會，專程快閃埃及一天，與多國領袖齊聚一堂。峰會期間，他與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上演一場長達27秒的「握手比腕力」，雙方不僅姿勢變換，還一度拉扯對方手臂，場面頗為尷尬，讓兩人多年的「握手恩仇錄」再添新頁。該畫面引發網友熱議，甚至有唇語專家分析對話內容，直指這場互動「不只是寒暄」。

綜合外電報導，這場握手戲碼發生在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），兩人出席為加薩戰爭召開的國際和平峰會。川普在峰會中簽署加薩宣言，宣布以色列與哈瑪斯第一階段停火協議正式生效，隨後逐一與與會領袖寒暄，當馬克宏走向川普時，畫面卻變得詭異起來。

▲美國總統川普與法國總統馬克宏握手，現場變成腕力大賽。（圖／路透，下同）

▲美國總統川普與法國總統馬克宏握手，現場變成腕力大賽。（圖／路透，下同）

兩人先是以符合國際禮儀的右手正常互握，但下秒川普扭轉手勢，雙方立刻就變成看起來稱兄道弟，暗地裡比起腕力的姿態。馬克宏多次想拉開距離，但又被川普慣用招式強勢拉回。川普更用手指向鏡頭，馬克宏則配合地轉向台下觀眾。

唇語專家希克林（Nicola Hickling）指出，這段互動遠非單純致意，根據他的判讀，川普一開始問，「很高興見到你，你同意了吧？」馬克宏模糊回應後，川普追問，「你真心的嗎？」馬克宏回，「當然。」川普繼續緊握手掌，低聲說，「我想知道原因，你傷害了我，我知道了。」接著又補了一句，「我正在促成和平。」馬克宏則回應，「啊，得了吧。」川普一邊指著鏡頭，一邊說，「我只傷害那些會傷害別人的人。」馬克宏則說，「了解。我們得看看往後的發展。」川普則結說，「你會看到接下來發生什麼事。我希望你們動起來，待會見。」

▲▼美國總統川普與法國總統馬克宏握手，現場變成腕力大賽。（圖／路透）

▲▼美國總統川普與法國總統馬克宏握手，現場變成腕力大賽。（圖／路透）

除了馬克宏，川普與阿拉伯聯合大公國副總統曼蘇爾（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）握手時，也出現類似誇張動作，並笑說對方「錢多到用不完」。對此，網友紛紛發表評論，有人戲稱，「這年頭搞外交得像摔角選手一樣練手勁。」也有人說：「外交不只看腦力，還得比握力。」

川普與馬克宏歷來握手場面屢屢成話題。2017年，馬克宏曾緊握川普之手29秒，讓川普一度想掙脫未果；2018年G7峰會再度握手時，馬克宏甚至在川普手背留下明顯指印。今年2月，馬克宏訪美，川普手部出現烏青，白宮解釋為「頻繁握手所致」，網友笑稱「應該是和馬克宏再度較勁」。

2024年12月巴黎聖母院重新開放時，川普特地到訪，兩人緊握雙手並擁抱，英國名嘴摩根（Piers Morgan）打趣，「川普與馬克宏的腕力對決讓人懷念。」如今最新一戰，更讓這段外交「手勁交情」再度掀起話題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 1 5276 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大
日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬
「瓊瑤女神」鬧家變！　二姊帶母報警「遭監視」3姊妹鬧翻
賴清德定調何欣純選台中市長！蔡其昌表態了
全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱「影響最大時間曝」
快訊／台南汽修廠凌晨火警！　「烈焰吞噬」隔壁團購店
川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％
快訊／51歲R＆B歌手胰臟癌去世　4度獲葛萊美獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

大阪萬博閉幕3000無人機大秀　「孔明的赤壁」創金氏世界紀錄

川普：美軍再度打擊疑似委內瑞拉運毒船　擊斃6人

路透：阿薩德政權曾秘遷亂葬崗掩蓋戰爭罪　2年搬數千具遺體

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

川普、馬克宏當場上演「腕力較量」　27秒片曝光

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容全曝光

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

公車上互毆！女通緝犯拿拖鞋「打蟑螂式」狂巴　阿伯無影腳狠踹

猝逝長榮空姐火化

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

大阪萬博閉幕3000無人機大秀　「孔明的赤壁」創金氏世界紀錄

川普：美軍再度打擊疑似委內瑞拉運毒船　擊斃6人

路透：阿薩德政權曾秘遷亂葬崗掩蓋戰爭罪　2年搬數千具遺體

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

川普、馬克宏當場上演「腕力較量」　27秒片曝光

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容全曝光

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

大阪萬博閉幕3000無人機大秀　「孔明的赤壁」創金氏世界紀錄

高金素梅姪爆圖利財團　「變更河川線」蓋飯店

北車公然性侵！北市列管街友「北車佔一半」　疑假扮犯案

國軍遭譏草莓兵　退將揭真實情況：連跑3千公尺都可替代

準風神最新AI路徑北調「這天最近台灣」　救災超人防連續3天大雨

陳德容媽親回應「沒失智」　否認家產糾紛：沒人要我的錢！

鹿特丹港罷工行動遭法院下令暫停至周五　後續發展關係運價走向

忽冷忽熱難捉摸！欲擒故縱星座Top 3 　第一名會玩心理戰天生反骨

專訪／黃冠智每個月「送一束花」給愛妻　罕曝直球式戀愛反差超大

陳德容81歲貴婦媽長住大安區！　領錢忘了拿：警察為何給我錢？

【愛誰2擇1】妳越問我越不回答XD

國際熱門新聞

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

快整理房間　3類日常用品變金礦

即／狄安吉羅胰臟癌去世　享年51歲

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

川普擬禁中國食用油！美股漲跌互見　台積電ADR下挫逾2％

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

若美對中出1狠招　台灣恐遭封鎖

藏壽司遭制服妹惡搞！拿醬油瓶「對嘴巴灌」

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

韓媒譏台灣國軍「草莓兵」：沒美國就完了

更多熱門

相關新聞

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

印尼總統請託川普「沒關麥克風」　私密內容曝

美國總統川普（Donald Trump）13日在埃及夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）主持加薩和平峰會，並與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）共同出席。有趣的是，川普發表演說後，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）進行了一段私下交流，不過音麥克風未關而意外被現場直播，引起外界討論。

中美競爭下　聯合國的改革與未來

中美競爭下　聯合國的改革與未來

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

美國是否加徵100%關稅　貿易代表：取決於中國下一步

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓在車頂

夫妻公路旅行狂開160公里　驚見虎斑貓在車頂

李淳：相信美國不會堅持「台美晶片五五分」　談判團隊也不會同意

李淳：相信美國不會堅持「台美晶片五五分」　談判團隊也不會同意

關鍵字：

川普馬克宏美國法國

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

黃仁勳找人！輝達神秘高階職缺條件曝

YTR爆「于朦朧母親離世」吹哨博主發聲：家屬已報平安

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

穩交5億男友5年…溫妮罕見全說了　一講老闆阿信怕爆

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面