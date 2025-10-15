川普、馬克宏當場上演「腕力較量」　27秒片曝光

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普13日為參與加薩和平峰會，專程快閃埃及一天，與多國領袖齊聚一堂。峰會期間，他與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上演一場長達27秒的「握手比腕力」，雙方不僅姿勢變換，還一度拉扯對方手臂，場面頗為尷尬，讓兩人多年的「握手恩仇錄」再添新頁。該畫面引發網友熱議，甚至有唇語專家分析對話內容，直指這場互動「不只是寒暄」。

綜合外電報導，這場握手戲碼發生在埃及紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh），兩人出席為加薩戰爭召開的國際和平峰會。川普在峰會中簽署加薩宣言，宣布以色列與哈瑪斯第一階段停火協議正式生效，隨後逐一與與會領袖寒暄，當馬克宏走向川普時，畫面卻變得詭異起來。

▲美國總統川普與法國總統馬克宏握手，現場變成腕力大賽。（圖／路透，下同）



兩人先是以符合國際禮儀的右手正常互握，但下秒川普扭轉手勢，雙方立刻就變成看起來稱兄道弟，暗地裡比起腕力的姿態。馬克宏多次想拉開距離，但又被川普慣用招式強勢拉回。川普更用手指向鏡頭，馬克宏則配合地轉向台下觀眾。

唇語專家希克林（Nicola Hickling）指出，這段互動遠非單純致意，根據他的判讀，川普一開始問，「很高興見到你，你同意了吧？」馬克宏模糊回應後，川普追問，「你真心的嗎？」馬克宏回，「當然。」川普繼續緊握手掌，低聲說，「我想知道原因，你傷害了我，我知道了。」接著又補了一句，「我正在促成和平。」馬克宏則回應，「啊，得了吧。」川普一邊指著鏡頭，一邊說，「我只傷害那些會傷害別人的人。」馬克宏則說，「了解。我們得看看往後的發展。」川普則結說，「你會看到接下來發生什麼事。我希望你們動起來，待會見。」

除了馬克宏，川普與阿拉伯聯合大公國副總統曼蘇爾（Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan）握手時，也出現類似誇張動作，並笑說對方「錢多到用不完」。對此，網友紛紛發表評論，有人戲稱，「這年頭搞外交得像摔角選手一樣練手勁。」也有人說：「外交不只看腦力，還得比握力。」

川普與馬克宏歷來握手場面屢屢成話題。2017年，馬克宏曾緊握川普之手29秒，讓川普一度想掙脫未果；2018年G7峰會再度握手時，馬克宏甚至在川普手背留下明顯指印。今年2月，馬克宏訪美，川普手部出現烏青，白宮解釋為「頻繁握手所致」，網友笑稱「應該是和馬克宏再度較勁」。

2024年12月巴黎聖母院重新開放時，川普特地到訪，兩人緊握雙手並擁抱，英國名嘴摩根（Piers Morgan）打趣，「川普與馬克宏的腕力對決讓人懷念。」如今最新一戰，更讓這段外交「手勁交情」再度掀起話題。