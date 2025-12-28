以色列承認索馬利蘭獨立　歐盟反彈

▲以色列首承認非洲國家索馬利蘭為「獨立且具主權的國家」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列正式承認非洲東北部的索馬利蘭為「獨立主權國家」後，歐盟今天回應強調，索馬利亞的主權與領土完整應受到尊重，並呼籲相關各方透過對話解決分歧。索馬利蘭於1991年單方面宣布自索馬利亞獨立，長年爭取國際承認。

以色列承認索馬利蘭，歐盟尊重索馬利亞統一與領土完整



法新社報導，以色列26日宣布，正式承認自稱共和國的索馬利蘭。索馬利蘭自1991年宣布脫離索馬利亞後，數十年來持續尋求外交承認，但迄今僅獲極少數國家支持。

歐盟對外事務發言人艾拉努尼表示，歐盟依據索馬利亞聯邦共和國憲法、非洲聯盟憲章以及聯合國憲章，重申尊重索馬利亞的統一、主權與領土完整，並指出這對整個非洲之角地區的和平與穩定至關重要。

艾拉努尼進一步呼籲，索馬利蘭應與索馬利亞聯邦政府展開有意義的對話，以化解長期以來的政治分歧，避免區域局勢進一步複雜化。

索馬利亞怒控以色列，波斯灣國家齊發聲反對

索馬利亞方面已公開譴責以色列的決定，形容此舉是「蓄意侵犯」其國家主權。此外，埃及、土耳其、由6國組成的波斯灣合作理事會，以及總部設於沙烏地阿拉伯的伊斯蘭合作組織，也相繼發聲表達反對立場。

美聯社報導，20多個主要來自中東與非洲的國家今天與伊斯蘭合作組織共同發布聯合聲明，明確反對以色列承認索馬利蘭的決定，並重申支持索馬利亞的主權與領土完整。