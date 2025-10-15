　
    • 　
>
政治

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

▲▼經濟部公布光電板清潔的影片。（圖／翻攝臉書／經濟部）

▲經濟部公布光電板清潔的影片。（圖／翻攝臉書／經濟部）

記者杜冠霖／台北報導

小草醫生蘇一峰近日指控，清潔工人以藥水、清潔劑清洗台南烏山頭水庫上方的光電板，最後讓「最死忠的台南人喝光電水」。雖水質報告證實為烏龍一場，仍引起一定恐慌。民進黨指出，關於水庫光電板的謠言越來越離譜，完全無視科學證據，甚至移花接木使用國外影片或AI假影片來造謠。七大光電公協會發布聲明表示，光電板只用高壓或低壓清水沖洗，從未使用任何化學清潔劑；且水面型太陽光電技術，在國際上已是成熟且被廣泛驗證的方案。中國、日本、韓國、英國、美國、荷蘭等多國都有成功案例。

對於光電板謠言，民進黨指出，關於水庫光電板的謠言越來越離譜，完全無視科學證據，甚至移花接木使用國外影片或AI假影片來造謠，嚴重傷害台灣的產業與綠能發展。

太陽光電七大產業公協會發布共同聲明闢謠，第一、光電板沒有毒，光電模組表面為「高硬度強化玻璃」，邊框、玻璃及背板等主要組件皆為「惰性材質」，所有模組都有通過國際最嚴苛的安全與環保標準認證，例如RoHS（歐盟危害物質限用指令），科學證實不含鉛、鎘等任何有害物質，對水體、生態及環境沒有危害。光電板只用高壓或低壓清水沖洗，從未使用任何化學清潔劑。

第二、水質沒有異常，光電模組經「模擬戶外長期使用20年」的老化試驗，也依國際標準進行擊破後浸泡7天的破壞性試驗，由專業第三方單位（如SGS）採樣檢測，水質結果都符合環境部標準及放流水標準。許多業者定期委請專業機構監測水質，結果都沒有異常。

第三、各國行之有年，水面型太陽光電技術，在國際上已是成熟且被廣泛驗證的方案，中國、日本、韓國、英國、美國、荷蘭等多國都有成功案例，系統運作穩定，沒有發生環境污染問題，足以證明安全性與可行性。

第四、依法追究責任，如果有針對特定對象刻意散布謠言並造成產業實質損害，各公協會及會員業者將依循法律途徑，嚴正追究散播者的《刑法》及《民法》相關責任。綠色能源發展關乎台灣在全球供應鏈的採購信心及國家長遠發展，不容許被惡意謠言所阻礙。

第五、簽署自律公約，七大公協會也將發函給所有會員廠商，要求簽署自律公約，在所有清洗發包時，只能使用清水，嚴禁使用任何化學藥劑，以實際行動展現對環境保護的決心。

10/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

