柏油山掀風暴！陳其邁發圖卡轟烏龍爆料　柯志恩「揭源頭」回擊

▲遭陳其邁發圖卡轟烏龍爆料，柯志恩反批市府說法不一才是源頭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

大坪頂柏油山戰火持續延燒！高雄市政府與市長陳其邁昨（14日）發圖卡，稱國民黨立委柯志恩於9日上午受訪，說大坪頂坪北段保護區沒有辦法暫置或任何開採是烏龍爆料。不過，柯志恩今日反擊，當初依原本市府做法發表看法，現在卻被高雄市政府以改口後的說法攻擊，指控她烏龍爆料，實在令人不齒。

國民黨高雄市議員許采蓁8日在高雄市議會質詢時，揭露大坪頂「柏油山」事件，當天高雄市政府發出新聞稿，內容稱「環保局稽查人員於現勘時發現，部分暫置土方中夾雜塑膠管材及鋼筋等營建廢棄物，已責請承商立即清理改善，以維護環境整潔與地區景觀。」

另媒體記者也於8日在高雄市環保局新聞群組，詢問相關罰責時，環保局人員也明確回覆「經查承攬廠商將汙水接管工程之開挖土方、瀝青刨除料等暫置該處，"不符合"設施標準貯存規定，除依違反廢清法36條規定，裁處6000元至300萬元罰鍰外，並限期改善」。

▲陳其邁發圖卡轟柯志恩烏龍爆料。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩強調，8日當天，高雄市府給外界的資訊，都是廠商未依規定申請水保，以及汙水接管工程之開挖土方與瀝青刨料，暫置該處保護區是「不符合設施標準貯存規定」及違反廢清法的，新聞媒體也引用環保局的說法做報導。

但她9日上午據此資訊受訪，高雄市下午才發新聞稿改口，稱案場用於堆放開挖土方、瀝青刨料、管材機具，暫置期間，仍要遵守廢清法規定，如廢棄物堆置需覆蓋、標示。市府前一天原本稱有土方、廢瀝青暫置不符合規定，依廢清法開罰，整段文字全消失不見。

柯志恩怒批，依原本市府做法發表看法，現在卻被高雄市政府以改口後的說法攻擊，指控她烏龍爆料，實在令人不齒。難道陳其邁市長是在說環保局一開始給的資訊是錯誤的，最初是環保局先開始在造謠嗎？

此外，針對高雄市長陳其邁13日稱，「去年3月26日水利局就依法令來核准在該地區進行小港汙水系統工程的相關暫置場域，廠商去年也完成水保工作，今年進行書面程序補正，事實就是這麼簡單，柯委員已被市府打臉，卻還一再散布不實訊息。」

▲柯志恩強調，她針對大坪頂「瀝青山」相關評論皆有所本，市府說法前後不一才是源頭。（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩也回應，說她13日會勘時，水利局的主秘才在現場告訴她與議員，原地主先前有做簡易水保設施，直到許采蓁議員揭露後，水利局才到現場，發現這些水保設施沒有經過核定，所以要求廠商補核定。

她強調，這些都有新聞直播影片為證，與陳其邁市長所說，廠商在去年就完成水保工作的說法完全不一樣，水利局主秘在會勘現場的說法，坐實高雄市政府就是讓廠商「先上車、後補票」。

她再指，就算是地主自己做的水保設施，也未經水利局核定，為何可以直接認定它沒有問題，可以繼續讓廠商使用，只要事後申請補核定就好？高雄市政府幫業者便宜行事，還創造「合法，未申請」的名詞，難道這不該被質疑監督？

柯志恩反酸，不知道這算不算是水利局主秘在打陳其邁市長的臉，還是陳其邁市長也要說這位主秘在造謠？她也說，她針對大坪頂「瀝青山」相關評論皆有所本，市府說法前後不一才是源頭，請陳其邁市長與高雄市政府，不要把自己的問題，用市府龐大資源掩蓋，甚至推成烏龍爆料，如此態度，高雄市民不會買單。