政治

經濟部公布「光電板清潔片」！強調只用清水：愛護環境

▲▼烏山頭水庫,光電板。（圖／翻攝台南市政府官網）

▲烏山頭水庫光電板的爭議近日不斷延燒，經濟部公布光電板清潔影片。（圖／翻攝台南市政府官網）

記者柯振中／綜合報導

烏山頭水庫水面型光電板的爭議近日不斷延燒，光電板的清洗方式因而受到大量討論。對此，經濟部14日公布了光電板清洗的方式，強調清理光電板只用清水，「還更愛護環境」。

經濟部14日在臉書粉專發布貼文，指稱家中的窗戶、屋頂若沒清理，會有灰塵、鳥屎等物堆積，光電板上理所當然也會出現。不過，經濟部表示，清潔窗戶時，可能會用到清潔劑，但清洗光電板時「只用清水，還更愛護環境」。

經濟部所公布的影片當中，強調業者都是使用清水沖刷，讓灰塵、鳥糞回歸自然，進而維持發電效率。而只要是飲用水，都會經過層層過濾、淨水廠把關，符合飲用標準。

▼經濟部公布光電板清潔的影片。（圖／翻攝臉書／經濟部）

▲▼經濟部公布光電板清潔的影片。（圖／翻攝臉書／經濟部）

此外，經濟部也表示，烏山頭水庫的介面活性劑檢測結果，4月為0.03mg/L，遠低於灌溉水質基準值5mg/L，更低於環境部訂的飲用水水質標準最大容許值0.5mg/L。

經濟部還說，根據農業部的說法，所謂的陰離子界面活性劑，在環境中普遍存在，來源包括藻類與水生植物的代謝物、動植物遺體及有機物分解等天然生物界面劑，這些成分可以被儀器測得濃度，但不等於水質遭受污染。

10/13 全台詐欺最新數據

準「風神」恐造成東部豪雨　災害應變中心：雨量超標將強制撤離
黃仁勳找人！輝達開「神秘高階職缺」條件曝
台北車站大廳「男拖女」當眾性侵　路人驚悚目睹
輝達以色列員工被哈瑪斯囚禁738天獲釋　黃仁勳激動發內部信
致敬鏟子超人！台鐵「光復站紀念牌」上架

苗栗縣社運人士陳祺忠今（14）日遭遇襲擊案偵查終結。苗栗地方檢察署指出，陳男於今年2月6日晚間在竹南鎮住家附近遭兩名男子持辣椒水噴灑並持木棍毆打，造成臀部與下肢多處挫傷。經警方追緝，涉案的陳姓與施姓男子當晚即被逮捕到案。為此，苗檢今起訴2凶嫌，並求刑10月以上。

