經濟部公布「光電板清潔片」！強調只用清水：愛護環境

▲烏山頭水庫光電板的爭議近日不斷延燒，經濟部公布光電板清潔影片。（圖／翻攝台南市政府官網）



記者柯振中／綜合報導

烏山頭水庫水面型光電板的爭議近日不斷延燒，光電板的清洗方式因而受到大量討論。對此，經濟部14日公布了光電板清洗的方式，強調清理光電板只用清水，「還更愛護環境」。

經濟部14日在臉書粉專發布貼文，指稱家中的窗戶、屋頂若沒清理，會有灰塵、鳥屎等物堆積，光電板上理所當然也會出現。不過，經濟部表示，清潔窗戶時，可能會用到清潔劑，但清洗光電板時「只用清水，還更愛護環境」。

經濟部所公布的影片當中，強調業者都是使用清水沖刷，讓灰塵、鳥糞回歸自然，進而維持發電效率。而只要是飲用水，都會經過層層過濾、淨水廠把關，符合飲用標準。

▼經濟部公布光電板清潔的影片。（圖／翻攝臉書／經濟部）



此外，經濟部也表示，烏山頭水庫的介面活性劑檢測結果，4月為0.03mg/L，遠低於灌溉水質基準值5mg/L，更低於環境部訂的飲用水水質標準最大容許值0.5mg/L。

經濟部還說，根據農業部的說法，所謂的陰離子界面活性劑，在環境中普遍存在，來源包括藻類與水生植物的代謝物、動植物遺體及有機物分解等天然生物界面劑，這些成分可以被儀器測得濃度，但不等於水質遭受污染。