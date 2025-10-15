　
國際

制裁中國犯罪首腦！美英聯手「最大沒收行動」　揭柬埔寨殺豬盤詐欺

▲▼太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

▲太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者羅翊宬／綜合報導

美國與英國聯手打擊跨國網路詐騙集團，查扣價值約150億美元（約新台幣4880億元）的比特幣，並起訴涉嫌操控柬埔寨「殺豬盤」詐騙園區的太子集團創辦人陳志。美英兩國同時凍結陳志及其同夥在倫敦的不動產與企業資產，指控其透過強迫勞動、電匯詐欺與洗錢，從全球受害者竊取數十億美元，是規模最大的詐欺及資金沒收行動。

根據美媒《CNBC News》，美國司法部（DOJ）公布的起訴書，陳志是柬埔寨最大企業集團之一「太子集團」創辦人兼董事長，亦以「Vincent」為名行事。檢方指出，該集團表面上經營地產、金融及旅遊事業，實際上卻在柬埔寨各地建立「詐騙園區」，強迫數百名被拐騙或販運的外籍人士從事「殺豬盤」（pig butchering）加密貨幣投資詐騙。

　虛擬貨幣與詐騙
 檢方解釋，詐騙集團透過社群媒體與即時通訊軟體誘騙投資者轉帳，最終將資金洗入陳志掌控的虛擬錢包。美國司法部表示，這起行動共沒收12萬7271枚比特幣，為美國史上金額最高的資金追討案。

美國紐約東區聯邦檢察官諾切拉（Joseph Nocella）指出，「陳志主導了史上規模最大的投資詐欺之一，助長強迫勞動與人口販運的非法產業，造成全球受害者難以估計的痛苦與損失。」

檢方補充，受害者遍及美國、英國與亞洲各地，而在柬埔寨園區內被迫行騙的外籍勞工「往往在暴力威脅下工作」。多份司法文件顯示，陳志及太子集團高層疑似透過政治人脈與賄賂手段，在多國政府間運作以規避執法追查。

▲▼2020年7月，陳志與時任柬埔寨總理洪森合照。（圖／翻攝自Prince Holding）

▲2020年7月，陳志與時任柬埔寨總理洪森合照。（圖／翻攝自Prince Holding）

　英國跟進制裁
 根據英媒《BBC》，英國外交部同日宣布，制裁陳志及其商業夥伴邱偉仁（Qiu Wei Ren，音譯），並凍結兩人於倫敦名下的高價資產。英國政府聲明指出，兩人透過英屬維京群島註冊公司持有多處不動產，包括位於倫敦Primrose Hill附近價值1200萬英鎊（約新台幣4.9億元）的豪宅，以及位於倫敦金融城、價值9,500萬英鎊（約新台幣38.5億元）的辦公大樓。

英國外交大臣庫柏（Yvette Cooper）表示，「這些主謀利用血汗與犯罪所得在倫敦購置房產，如今我們與美國盟友共同採取果斷行動，防止髒錢流入英國社會。」

英國政府指出，遭制裁的企業包括太子集團、金貝集團（Jin Bei Group）、金運度假世界公司（Golden Fortune Resorts World Ltd）以及Byex Exchange等。這些企業在柬埔寨經營賭場、度假村與所謂「科技園區」，實際上是強迫勞工詐騙中心。

根據《衛報》，國際特赦組織（Amnesty International）在報告指出，金貝與金運集團經營的詐騙園區曾出現虐待、毆打與電擊等刑求行為，被困的外國工人若試圖逃跑將遭暴力懲罰。

▲▼ 豪宅,和平大苑 。（圖／記者項瀚攝）

▲美國財政部公布的制裁名單中，9家台灣有限公司的登記地址都位在台北市大安區同一棟豪宅內。（圖／記者項瀚攝）

　詐騙收益拿來購買奢侈品
 美國司法部補充，陳志1987年出生於中國，入籍柬埔寨後取得賽普勒斯與萬那杜公民身分。他以太子集團的企業網絡累積巨額財富，並利用其資金購買名錶、遊艇、私人飛機、度假別墅及高價藝術品，其中包括透過紐約拍賣行購入的畢卡索畫作。

美國調查指出，陳志的豪華房產包括一棟位於倫敦Avenue Road、價值1200萬英鎊的7房豪宅，內部裝有電梯、影院、泳池及汽車升降車庫，顯示其藉詐騙所得積累龐大財富。

英國與美國的制裁行動同步進行，涉及6名跨國詐騙網絡成員，並對相關人員實施旅行禁令與金融封鎖。

　連韓國公民也受害
 《衛報》補充，柬埔寨近年已成為全球詐騙集團的主要基地之一，數以千計的外籍人士被誘騙至當地園區從事非法行騙。南韓一名大學生遭詐騙集團囚禁、虐待致死事件，亦引發國際社會對柬埔寨人權問題的強烈譴責。人權團體批評柬埔寨政府態度消極，導致外國執法機構難以有效介入取締。

另外，在美國財政部公布的制裁名單中，有3名台灣籍女性被點名，並列出9家台灣有限公司，名單分別為聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。

台灣公司網登記資料指出，聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8家公司均登記於台北市大安區和平東路一段111號的豪宅地址，且同為一位林姓負責人，顯示該詐騙網絡在台灣亦疑似設有金流或管理據點。

►柬埔寨詐騙「台灣9公司」被制裁　名單曝光全在大安區

10/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美國密西根州一名女子在家時突然癲癇發作並且昏倒，性命垂危時身旁3歲兒子竟然懂得拿起電話，用FaceTime打電話給友人，成功救了她一命，獲得警方表揚。

關鍵字：

北美要聞陳志太子集團柬埔寨美國殺豬盤詐騙

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

